Hochrechner Hofinger"Keine Ahnung, wie der Wahlabend abläuft"

Erstmals seit Jahrzehnten könnte in Österreich ein Wahlsonntag weitgehend politik-frei ablaufen. Erst um 23 Uhr sollen die Ergebnisse der EU-Wahl veröffentlicht werden. Christoph Hofinger, der Hochrechner der Nation, ist etwas ratlos.

Christoph Hofinger © (c) ORF (Thomas Jantzen)

Seit dem Siegeszugs des Fernsehens in den siebziger Jahren glich in vielen Familien der Wahlsonntag einem Ritual. Tagsüber ging man wählen. Nach dem obligaten Schnitzel gab es vielleicht noch einen Spaziergang, und auch weniger politische Interessierte nahmen dann gegen 17 oder 18 Uhr, wenn das letzte Wahllokal geschlossen wurde, vor dem Fernsehgerät Platz, um in fiebriger, freudiger oder verzweifelter Anspannung aus dem Mund des Hochrechners die ersten, zumeist sehr validen Trends zu erfahren. Zur Zeit im Bild-1 war der Abend zumeist gelaufen. Der Innenminister verkündete auf Basis der ausgezählten Stimmen das vorläufige Endergebnis, und ein Teil der Fernsehzuschauer konnte dann nahtlos zum „Tatort“ übergleiten.

