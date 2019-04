Plus 5,12 Prozent Österreichische Pensionskassen kräftig im Plus

Plus 5,12 Prozent

Die österreichischen Pensionskassen haben den Wert des von ihnen verwalteten Vermögens gesteigert © electriceye - Fotolia

Mit der Steigerung des Vermögens im ersten Quartal hätten die österreichischen Pensionskassen die negative Börsenentwicklung des abgelaufenen Jahres wieder wettgemacht, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Der langjährige Schnitt seit den 1990er-Jahren liegt mit einem Plus von 5,17 Prozent etwas darüber.

Das "gute Ergebnis" zum Jahresauftakt führen die Pensionskassen zum einen vor allem auf die steigenden Kurse amerikanischer und europäischer Aktien zurück, zum anderen auf die Niedrigzinspolitik der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB).

"Es zeigt sich erneut, dass eine diversifizierte Veranlagung auf den Kapitalmärkten die beste Möglichkeit ist, langfristig gute Erträge für einen Kapitalaufbau zu erwirtschaften", so der Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen, Andreas Zakostelsky.

"Märkte auch 2019 volatil"

Die Pensionskassen rechnen allerdings damit, dass die Märkte auch 2019 volatil bleiben. Auch die Konjunktur dürfte sich abkühlen. Ein "mögliches Ende" des Handelskonflikts zwischen den USA und China würde den Finanzmärkten Auftrieb verleihen und die Weltkonjunktur stützen.