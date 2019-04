Heute Nachmittag trifft die Sozialministerin auf die für die neue Mindestsicherung zuständigen Landesräte. Vor allem aus Wien kommt starker Gegenwind gegen die Reform, die mit Jahreswechsel in Kraft treten soll.

© APA/HANS PUNZ

Heute Nachmittag treffen die neun Soziallandesräte in Wien in einer lang erwarteten Sitzung auf Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Es geht um die Reform der Mindestsicherung, die in den kommenden Wochen im Nationalrat beschlossen werden soll.

Vor allem die rot regierten Länder, allen voran Wien, haben sich nicht nur an den Inhalten des Sozialhilfegesetzes gestoßen, sondern auch daran, dass dieses Treffen erst knapp vier Wochen nach dem Beschluss des Gesetzesentwurfs im Ministerrat stattfindet. Die SPÖ-Landesräte hoffen nun, vor dem Beschluss im Sozialausschuss des Nationalrates noch Änderungen zu erreichen, der vom 3. auf den 15. April verschoben wurde

Wien: Mehr Zeit für Umsetzung

Im Wiener Rathaus wird der aktuelle Entwurf zur Neuregelung der Mindestsicherung - wobei die Unterstützung für Bedürftige künftig unter Sozialhilfe firmiert - weiter abgelehnt. Das hat politische, aber auch ganz pragmatische Gründe: Nach Ansicht von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist etwa der Umsetzungszeitraum viel zu gering bemessen. Dieser müsse deutlich länger sein, sagte der APA.

Denn der Bund habe von der Ankündigung im Regierungsprogramm bis zum voraussichtlichen Inkrafttreten im Juni 2019 über 18 Monate für den Entwurf gebraucht - seit der Vorstellung in der Regierungsklausur seien immerhin zwölf Monate vergangen, hieß es. Länder wiederum sollen Vollzugsgesetze sowie den Vollzug in sieben Monaten umsetzen. "Für die vorgesehenen, sehr gravierenden Veränderungen ist ein deutlich längerer Zeitraum notwendig", erläuterte er Stadtrat.