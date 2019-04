Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor 25 Jahren flohen Tausende ins Flüchtlingscamp Benaco in Tansania © AP

Ein Flugzeugabsturz steht am Anfang: Am 6. April 1994 stirbt der ruandische Präsident Juvénal Habyarimana bei einem Anschlag auf seine Maschine. Die Garde des zum Stamm der Hutu gehörenden Präsidenten macht für die Tat verfeindete Tutsi verantwortlich. Was folgt, ist eines der blutigsten Kapitel des 20. Jahrhunderts. In nur 100 Tagen töten radikale Hutu in Ruanda 800.000 Menschen, die meisten von ihnen sind Tutsi, aber auch gemäßigte Hutu sind darunter. Hunderttausende fliehen aus dem ostafrikanischen Land, viele nach Tansania. Kleine Dörfer werden über Nacht zu Flüchtlingsstädten. Seuchen brechen aus. Die Cholera grassiert.