© APA (AFP)

Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika bereitet einem TV-Bericht zufolge seinen Rücktritt vor. Dieser Schritt könne am Dienstag erfolgen, berichtete der private Sender Ennahar TV am Sonntag unter Berufung auf Politikkreise. Bouteflika hatte zuvor eine Übergangsregierung eingesetzt.

Zuletzt waren am Samstag Hunderttausende Menschen in der Hauptstadt Algier für einen Rückzug des 82-Jährigen auf die Straße gegangen. Sie fordern auch eine Entmachtung der gesamten politischen Elite. Gegner werfen Bouteflika unter anderem vor, er könne nach einem Schlaganfall vor einigen Jahren sein Amt nicht mehr ausüben und sei eine Marionette. Besonders unter jüngeren Bürgern verliert er an Rückhalt. Fast 70 Prozent der Algerier sind unter 30 Jahre alt. Davon wiederum sind mehr als ein Viertel ohne Arbeit.

Protestwelle

Inmitten einer Protestwelle gegen die Führung des Landes ernannte Bouteflika eine neue Regierung. Ministerpräsident ist der 59 Jahre alte Noureddine Bedoui, wie die staatliche algerische Nachrichtenagentur APS am Sonntagabend meldete. Das Kabinett besteht demnach aus 27 Ministern, sechs von ihnen saßen auch in der alten Regierung.

Bedoui hatte Mitte März eine Regierung aus Technokraten versprochen, in der alle politischen Spektren vertreten sein sollten. Zahlreiche Politiker lehnten aber ab, in die Regierung einzutreten. Die Proteste richteten sich auch gegen seine Ernennung zum Regierungschef.

Demonstrationen

In Algerien kommt es seit Wochen immer wieder zu Demonstrationen gegen Bouteflika und die Führung des Landes. Erst am Freitag gingen in vielen Orten Algeriens Hunderttausende auf die Straße. Sie fordern einen Rücktritt Bouteflikas und der politischen Elite.

Der 82 Jahre alte Staatschef ist seit 20 Jahren an der Macht, sitzt aber seit einem Schlaganfall 2013 im Rollstuhl und kann kaum noch sprechen. Nach den Protesten hatte er auf die zunächst geplante Kandidatur bei der nächsten Präsidentenwahl verzichtet. Zugleich verschob er aber die Abstimmung und verlängerte seine Amtszeit damit auf unbestimmte Zeit. Eigentlich läuft diese am 28. April aus.

Militär abgerückt

Das einflussreiche Militär rückt mittlerweile von Bouteflika ab. Generalstabschef Ahmed Gaid Salah forderte das Verfassungsgericht und das Parlament auf, Artikel 102 der Verfassung zu aktivieren. Damit kann der Präsident aus gesundheitlichen Gründen für amtsunfähig erklärt und abgesetzt werden. Salah behält in der neuen Regierung sein Amt und bleibt Vize-Verteidigungsminister.

Unterdessen wurde ein einflussreicher Geschäftsmann mit Verbindungen zu Präsident Bouteflika festgenommen. Der frühere Präsident des algerischen Arbeitgeberverbandes, Ali Haddad, sei in der Nacht auf Sonntag an einem Grenzübergang zu Tunesien in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte. Ein Journalist des TV-Senders Dzair News, der zu Haddads Medienkonzern gehört, bestätigte die Festnahme, über die zuvor auch die Websites "El Watan" und "TSA" berichtet hatten.

Die Hintergründe blieben zunächst ungeklärt. Nach Angaben aus Justizkreisen lag gegen Haddad weder ein Haftbefehl noch eine Ausreisesperre vor. Der Unternehmer war am Donnerstag nach knapp viereinhalb Jahren als Chef des Arbeitgeberverbandes FCE zurückgetreten.