Die deutsche Bild-Zeitung schreibt am Samstag, dass die CDU in Frage stellt, ob sicherheitsrelevante Daten mit einem Innenminister der FPÖ geteilt werden können.

In Deutschland überlegt die Politik angeblich, ob sicherheitsrelevante Daten mit Innenminister Herbert Kickl geteilt werden können © APA/ROLAND SCHLAGER

Hintergrund der Geschichte ist laut Bild-Zeitung, dass der Massenmörder von Christchurch vor seinem Attentat, bei dem 50 Menschen starben, 1500 Euro an die Identitären-Bewegung in Österreich gespendet hat. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), hat ja diesbezüglich Aufklärung versprochen und angekündigt, ein Identitären-Verbot zu prüfen.

Argument jetzt von Seiten der CDU: Kickl selbst habe bisher wenig Distanz zu den Identitären gezeigt. Außenexperte Elmar Brok warnt deshalb in dem Bericht in der Bild-Zeitung, dass "wir uns insbesondere in Deutschland fragen müssen, welche sicherheitsrelevanten Daten mit einem Innenminister der FPÖ geteilt werden können, der einst Vorträge vor diesen rechten Kanälen gehalten hat".