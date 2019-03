Moderaten Islam stärken Papst Franziskus in der Imam-Schule in Marokko

Facebook

© (c) NurPhoto via Getty Images (NurPhoto)

Die islamische Welt liegt Papst Franziskus besonders am Herzen. Nach seinen Besuchen in der Türkei, in Aserbaidschan, Ägypten, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten fliegt das Oberhaupt der katholischen Kirche am heutigen Samstag für 24 Stunden nach Marokko. Gastgeber Cristóbal López Romero, der Erzbischof von Rabat, verspricht sich Rückhalt für die örtlichen Christen, darunter viele Migranten, „die durch Marokko kommen auf ihrer schwierigen Reise nach Europa“. Gleichzeitig dient die Reise dem christlich-muslimischen Dialog, einem der Kernanliegen des Pontifikates von Franziskus.