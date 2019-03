Opposition plant Ladung von Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka in den BVT-Ausschuss: Sie will Sobotka auch zum Wahlkampf 2017 befragen: Er habe damals - noch als Innenminister - vom BVT Auskunft über wahlkampfrelevante Themen erheischt.

© APA/ROBERT JAEGER

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird dem BVT-Untersuchungsausschuss wohl Rede und Antwort stehen müssen. Wie die NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper am Freitag sagte, wurde die Ladung grundsätzlich vereinbart. Im BVT-Ausschuss können SPÖ, NEOS und JETZT Ladungen auch gegen den Willen der türkis-blauen Mehrheit durchsetzen.

SPÖ-Ausschussmitglied Jan Krainer hat dabei auch den letzten Nationalratswahlkampf im Visier. Sobotka habe im Sommer 2017 im BVT angefragt, welche wahlkampfrelevanten Themen es gebe, und eine Legistin habe ihm eine entsprechende Liste geschickt.

Die ZiB 2 des ORF zitierte Freitag abend aus E-Mails von BVT-Beamten, wonach "auftragsgemäß" Überlegungen übermittelt wurden. Im Juli 2017 sei der Auftrag aus dem Kabinett Sobotka gekommen, "Punkte für ein Wahlprogramm" zu erarbeiten, dem im August 2017 entsprochen worden sei.

Krainer ortet "parteipolitischen Missbrauch". Ein Sprecher Sobotka wies daraufhin, dass es normal sei, dass der Innenminister auf seine Experten zurückgreife, wenn es um sicherheitsrelevante Themen gebe.

Geheimhaltungsstufe

Krisper will den Nationalratspräsidenten unter anderem zur aus ihrer Sicht zu hohen Geheimhaltungsstufe für die an den Ausschuss übermittelten Personalakten befragen. Sie pocht darauf, dass nur tatsächlich persönliche Informationen wie Wohnort oder Religionsbekenntnis als vertraulich eingestuft werden, alle anderen Unterlagen aber in medienöffentlicher Sitzung besprochen werden dürfen. Sollte die hohe Geheimhaltungsstufe so bleiben, wäre das für die weitere Ausschussarbeit ein Drama, so Krisper gegenüber der APA.

"Spuren verwischt"

JETZT-Abgeordneter Peter Pilz will Sobotka zur Verfassungsschutz-Affäre befragen. Sobotka stehe im Verdacht, als Ex-Innenminister "Spuren verwischt" zu haben, sagt Pilz gegenüber der APA: "Es gibt sehr viele Dokumente, die den damaligen Innenminister schwer belasten." Auch als Nationalratspräsident habe er den Ausschuss behindert.

Als Beispiel verweist Pilz darauf, dass Sobotka an einem Wochenende vor der Nationalratswahl 2017 die Öffnung eines Tresors im Verfassungsschutz beauftragt habe. Pilz vermutet, dass dabei im Zusammenhang mit der Affäre um nordkoreanische Reisepässe Spuren verwischt werden sollten. Allerdings gebe es in den Akten auch weitere, noch nicht öffentlich bekannte Vorwürfe gegen den früheren Innenminister im Zusammenhang mit den "schwarzen Netzwerken" im BVT, sagt Pilz.

"Kopf des schwarzen Netzwerks"

Befragen will Pilz weiterhin auch VP-Fraktionschef Werner Amon. Amon sei der "politische Kopf" des schwarzen Netzwerks im Verfassungsschutz. "Wenn die ÖVP noch einen Rest Respekt vor der Kontrollfunktion des Parlaments hat, müsste sie Amon aus dem Untersuchungsausschuss abziehen", so Pilz. Denn de facto untersuche sich Amon nun selbst. Außerdem fordert er den Rücktritt Amons als Vorsitzender des am Freitag tagenden Geheimdienst-Unterausschusses des Innenausschusses.