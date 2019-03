Nach Doskozil-Vorstoß Burgenlands Vize-LH äußert Bedenken hinsichtlich Mindestlohn

Facebook

Johann Tschürtz (FPÖ) und Hans Peter Doskozil (SPÖ) © APA

Burgenlands Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) hat hinsichtlich des von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) geforderten Mindestlohns von 1700 Euro netto für Beschäftigte in Landes- und landesnahen Betrieben Bedenken geäußert. Dieser Schritt sei "nicht in Beton gegossen", sagte der FP-Politiker am Samstag der APA. Er forderte "eine Expertise über mögliche Auswirkungen" dieser Aktion.

Die Umsetzung eines entsprechenden Mindestlohns stehe nicht im Regierungsprogramm, er möchte sich "einer lösungsorientierten Diskussion aber nicht verschließen", hielt Tschürtz fest. "Für mich lässt sich das aber nicht bedenkenlos umsetzen."

Tschürtz fürchtet "eine Neiddebatte"

Der Landeshauptmannstellvertreter befürchtet für den Fall der Einführung des Mindestlohns "eine Neiddebatte" - innerhalb der Landesbetriebe genauso wie in der Bevölkerung. "Gerechtigkeit und Fairness" müssten gewährt blieben. "Ich bestehe darauf, dass es eine Expertise über die möglichen Auswirkungen gibt", sagte Tschürtz. Genau untersucht werden sollen dabei etwa die Gesamtkosten des Projekts.