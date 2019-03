Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WOeGINGER / ROSENKRANZ © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Klubobleute von ÖVP und FPÖ haben in der Zib2 die neue Sozialhilfe gegen Kritik verteidigt. August Wöginger (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ) erklären, die abgespeckte Mindestsicherung verstehe sich als „Sprungbrett in die Arbeitswelt“. Die Koalition wolle Anreize schaffen, um Menschen in die Arbeit zu bringen, Rosenkranz sprach von einer "Ertüchtigung." Die Kritik an der Staffelung der Kinder wischt Wöginger mit der Bemerkung vom Tisch: „Ein Tischler bekommt auch nicht mehr Lohn, wenn er mehrere Kinder hat.“ Die Familienbeihilfe bleibe von der Regelung unberührt. Beide verweisen auf Fälle, wo Mindestsicherungsbezieher mit mehreren Kindern gleich viel erhalten haben wie ein Familienvater, der einer geregelten Arbeit nachgegangen ist.