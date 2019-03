Kleine Zeitung +

Frauentag Für Frauen geht es derzeit eher abwärts als bergauf

Wie geht es Frauen in der Arbeitswelt? In einem internationalen Ranking rutschte Österreich von Platz 25 innerhalb von 33 OECD-Ländern zurück. Wie jedes Jahr ist der 8. März auch Anlass, sich bewusst zu machen, was es politisch noch braucht für halbe-halbe.