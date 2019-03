Facebook

Ab 2020 soll der Ethikunterricht an Oberstufen und Polytechnischen Schulen verpflichtend eingeführt werden. © APA

Als verpflichtende "Alternative zur Freistunde" wird der Ethikunterricht ab Herbst 2020 für Schüler verpflichtend eingeführt, die sich vom Religionsunterricht abmelden oder konfessionslos sind. Das hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Sonntagabend in der Zeit im Bild 2 bestätigt.

Ab Herbst 2020 soll das neue Fach in der Oberstufe und an Polytechnischen Schulen eingeführt werden, ab 2021 dann auch in den Berufsbildenden Schulen (HTL, HAK) und Berufsschulen. Die 1.300 Lehrer aufzutreiben, die dafür benötigt werden, sei kein Problem - es gäbe bereits reges Interesse an dem Fach unter dem Lehrpersonal, ab Herbst soll es Fortbildungen geben.

Derzeit laufen an 211 Schulen Ethik-Schulversuche. Die Erfahrungen seien positiv, sagt Faßmann.

Fassmann zum Ethikunterricht