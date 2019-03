Der evangelische Bischof wendet sich in einem Brief an alle Pfarrgemeinden gegen die Lösung, dass den Protestanten der Feiertag am Karfreitag weggenommen wird. Dass seine erste Reaktion als Zustimmung gedeutet worden wäre, "schmerzt mich sehr".

Der evangelische Bischof Michael Bünker hat sich am Sonntag in Sachen Karfreitag in einem offenen Brief an alle evangelischen Gemeinden gewandt. Darin kritisiert er nicht nur die Regierung scharf - sie habe "ein öffentliches Versprechen gebrochen" -, sondern übt sich auch in Selbstkritik: In einer ersten Stellungnahme habe er sich bemüht, die positiven Seiten zu würdigen - dass "dieser unglückliche Versuch als positive Zustimmung zum Gesamtergebnis gedeutet werden konnte, schmerzt mich sehr und tut mir leid".