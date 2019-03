Der festgenommene indische Pilot ist wie angekündigt "als Friedensgeste" an die Grenze zu Indien gebracht worden und dort an sein Heimatland übergeben worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Soldaten an der Grenze © (c) APA/AFP/NARINDER NANU

Der festgenommene indische Pilot ist wie angekündigt "als Friedensgeste" an die Grenze zu Indien gebracht worden und dort an sein Heimatland übergeben worden. Dies hatte schon am Vormittag der pakistanische Außenminister Shah Mahmood Qureshi im Parlament bekräftigt. Die Übergabe findet am Grenzübergang Wagah statt.

Wagah ist ein Grenzübergang an der Straße zwischen Amritsar und Lahore sowie Teil der Grand Trunk Road. Es ist der einzige Grenzübergang im indischen und pakistanischen Teil der Provinz Punjab zwischen beiden Staaten. In Wagah wird allabendlich auf beiden Seiten eine Militärparade von Grenzsoldaten abgehalten, die eine Flaggenparade und das Ertönen der Signaltrompete beinhaltet. Die Parade zeichnet sich durch eine selbst für militärische Verhältnisse übertriebene und überspitzte Ritualisierung aus und wird jeden Tag von Tausenden Besuchern auf den extra errichteten Zuschauertribünen begleitet.