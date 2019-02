Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Michael Möller - stock.adobe.com

Morgen ist es so weit: Im Plenum des Nationalrats wollen die Regierungsparteien mittels Abänderungsantrag das Gesetz zum Karfreitag reparieren. Die Optik ist eine seltsame, denn der Vorschlag sieht einen Feiertag ab 14 Uhr vor. Warum die Regierung mit einer halben Lösung aufwartet?

Es ist ein typisch österreichischer Kompromiss. In der Frage prallen unterschiedlichste Interessen aufeinander. Während die evangelische Kirche aus verständlichen Gründen am Feiertag festhält, rebelliert der Handel gegen den Vollfeiertag. Der Karfreitag zählt zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr. Ein Abtausch gegen den umsatzschwachen Pfingst- oder Ostermontag scheitert nicht nur am Handel. Türkis-Blau will sich nicht den Ruf einhalten, den Österreichern freie Tage oder längere Wochenenden zu rauben. Der Osterdienstag ist ab 2020 nicht mehr schulfrei.

Identitätsstiftendes Element für Protestanten

Der Karfreitag ist der Tag, an dem alle Christen sich an den Tod von Jesus Christus am Kreuz erinnern. Doch nur für die evangelische Kirche ist es auch der höchste Feiertag des Jahreskreises. Dabei war der Tag bis ins 17. Jahrhundert weder bei Protestanten noch bei Katholiken liturgisch herausgehoben. Auch heute noch gilt der Gottesdienst bei Katholiken als „aliturgisch“. Die Reformatoren übernahmen die Praxis, obwohl für Martin Luther der Tod am Kreuz die Befreiung aus der Schuld und die Versöhnung mit Gott bedeutete. Gott wurde Mensch, weil er selbst Leiden und Sterben erfuhr. Karfreitag wurde zum Sinnbild für die Verbindung von dem irdischen mit dem ewigen Leben.

Warten auf die Details Morgen wollen die Regierungsparteien den Kompromiss zum Halbfeiertag im Plenum zur Abstimmung bringen. Neos und SPÖ klagten gestern Abend darüber, dass dem Parlament noch kein Text vorgelegt wurde. Innerhalb der Regierung wird beteuert, man arbeite noch an der legistischen Ausformulierung des entsprechenden Passus.

Ab dem 17. Jahrhundert wurde der Karfreitag in der evangelischen Kirche immer wichtiger, weil die Bedeutung der Bußtage insgesamt wuchs. In der Aufklärung galt die Auferstehung und damit das Osterfest als fromme Legende – vor allem für Rationalisten. Deren Ansätze gewannen Einfluss auf die Theologie. Der Fokus rückte von der Wiederauferstehung zur Erlösung. Damit ging die Abendmahlfrömmigkeit zurück. Protestanten feierten immer seltener Abendmahl (bis ins 20. Jahrhundert hinein) – aber dafür konzentriert am Karfreitag. Es wurde zum identitätsstiftenden Element für die Konfession.

Es führte übrigens so weit, dass Katholiken an manchen Orten bewusst Wäsche am Karfreitag wuschen, während Protestanten an Fronleichnam quasi zurückwuschen. In vielen evangelischen Gemeinden hat übrigens die Feier in der Osternacht zum Sonntag heute wieder einen höheren Stellenwert als der Karfreitag.

Wirtschaft: „Geschäfte müssen aufsperren“

Wer Ostern traditionell feiert, isst am Karfreitag Fisch und Gemüse. Doch am Karsamstag darf geschlemmt werden. Aber Schinken, Eier, Käse, Süßigkeiten, Osterpinze und Reindling müssen irgendwann gekauft und zubereitet werden. Und da man Lebensmittel am besten frisch genießt, hat sich der Karfreitag zu einem starken Einkaufstag entwickelt. Nur am 23. Dezember setzt der Lebensmittelhandel noch mehr um.

Unklarheiten wegen Feiertagsfahrverbot „Diese unausgegorene Sache ist für unsere Branche zum Vergessen“, wettert der steirische Obmann der Sparte Transport und Verkehr, Alfred Gerstl. Es sei noch nicht klar, ob zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag das Feiertagsfahrverbot für Lkw gilt. Wenn, würden Fahrer und Fahrzeuge ihre Ziele nicht erreichen, Ruhezeiten müssten neu geregelt werden.

So wundert es nicht, dass die neue Karfreitagsregelung bei Lebensmittelhändlern für einen Aufschrei gesorgt hat. „Die Geschäfte müssen auf alle Fälle aufsperren dürfen“, sagt Iris Thalbauer von der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer. Die Umsätze würden sich nicht verschieben, sie wären verloren. Hier besteht Einigkeit mit dem Handelsverband, der Interessenvertretung großer Handelsketten wie Rewe, Spar oder Hofer.

Um geschlossene Geschäfte ab 14 Uhr zu verhindern, hat Handelsverbands-Geschäftsführers Rainer Will sogar vorgeschlagen, den Karfreitag ähnlich wie den 8. Dezember zu regeln, und damit sowohl in der Wirtschaftskammer als auch beim Rewe-Konzern für Kopfschütteln gesorgt. Diese Lösung sei eindeutig zu teuer. Handelsangestellte, die am 8. Dezember arbeiten, bekommen neben dem Feiertagsentgelt auch die Arbeit in zusätzlicher Freizeit abgegolten. Doch die Kosten sind nicht das eigentliche Problem. Die Angestellten können die Arbeit am 8. Dezember verweigern, ohne Folgen. „An einem der stärksten Tage undenkbar“, sagt Thalbauer.

Wirbel um Telefonat In der Sendung „Im Zentrum“ hatte der evangelische Bischof Michael Bünker geklagt, nicht in die Entscheidungen um den Karfreitag eingebunden worden zu sein. Kultusminister Gernot Blümel widerspricht dem heftig. Am 23. Jänner habe er Bünker getroffen, am 18. Februar sei dieser über die Eckpunkte informiert worden. Bünker entgegnet, es habe nach Vorlage des Kompromisses keinen Kontakt gegeben.

Unterdessen hat die Gewerkschaft GPA-djp klargemacht, dass der freie Karfreitag für alle eine neue Forderung in den KV-Verhandlungen wird.

General-KV schützt Evangelische und Altkatholiken

Die Gewerkschaft ist für den freien Karfreitag für alle und für die Möglichkeit, die Geschäfte per Sonderregelung auch am Karfreitag offen halten zu können. Allerdings gegen entsprechendes Entgelt und nur bei Freiwilligkeit der Feiertagsarbeit.

Womit die Arbeitnehmervertreter nicht leben können, ist eine neuerliche Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer, die der EuGH ja aufgehoben habe und die mit einem halben Feiertag erst recht Einzug hielte. Die Evangelischen und die Altkatholiken sieht ÖGB-Sekretär Bernhard Achatz durch den Generalkollektivvertrag geschützt: Für sie bliebe der Karfreitag auch bei Einführung eines halben Feiertags zur Gänze frei. Wenn nicht die Regierung direkt in diesen General-KV eingreift oder die Wirtschaftskammer ihn aufkündigt.

Die Arbeiterkammer mit Präsidentin Renate Anderl drängt auf eine „gemeinsame Lösung“. Sie könnte auch mit einem Wahlfeiertag für alle leben: einem Feiertag, der je nach Religion oder Weltanschauung in Anspruch genommen werden kann.