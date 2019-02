Die Regierung erwägt härtere Strafen gegen Wintersportler, die trotz Verbot bei Lawinengefahr in ungesicherte Pisten einfahren und Retter und Sportler gefährden. Am Dienstag steigt der schon länger angekündigte Gipfel im Kanzleramt.

© APA/FRANZ NEUMAYR

Am kommenden Dienstag bittet die Koalition zum Lawinengipfel ins Bundeskanzleramt in Wien. Bundesministerin Elisabeth Köstinger und Bundesminister Mario Kunasek wollen nach Gesprächen mit Experten erste Maßnahmen präsentieren. Kanzler und Vizekanzler hatten in der Vergangenheit angedeutet, dass Skifahrer, die abgesperrte Hänge befahren bzw. bei Lawinengefahr die Piste verlassen, zur Rechenschaft gezogen werden sollen.

Die Regierung erwägt härtere Strafen gegenüber Wintersportlern, die trotz Verbot bei Lawinengefahr in ungesicherte Pisten einfahren und so Retter und andere Sportler gefährden. Bei dem Gipfel sollen auch Vertreter der Bergrettung, der Lawinenkommissionen, der Länder und Gemeinden ins Kanzleramt anwesend sein.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache greift zu einem drastischen Vergleich. Solche Skifahrer handelten gleich unverantwortlich und fahrlässig „wie Alkolenker“, erklärte der Vizekanzler in der Hochphase der Lawinenabgänge in Österreich. Es könne nicht sein, dass Bergretter ihr eigenes Leben riskieren müssen oder Lawinen Unschuldige begraben. Der FPÖ-Chef stellt allerdings klar, dass er keineswegs Skifahren im freien Gelände verbieten will. Ihm gehe es nicht um „verantwortungsbewusste Freerider, sondern um rücksichtslose Ski-Hooligans“.

Bundeskanzler Sebastian Kurz pflichtet dem bei: „Unser Land verfügt über ausreichend gesicherte Skikilometer, daher prüfen wir rechtliche Konsequenzen für jene, die andere Menschen außerhalb der gesicherten Pisten in Gefahr bringen.“ Solche Schritte seien vor allem zum Schutz der Bergretter, die sich in Gefahr bringen, gedacht.

Allein in Tirol 220 Lawinen

Der Winter hat in dieser Saison durch die großen Mengen an Schnee eine stark erhöhte Lawinengefahr mit sich gebracht, hieß es aus dem Umwelt- und Tourismusministerium. Die Schneehöhen erreichten bis zu acht Meter und noch selten zuvor gab es so viele Tage mit sehr hohen Lawinenwarnstufen. Die zahlreichen Lawinenabgänge hätten einmal mehr die Notwendigkeit von umfangreichen Maßnahmen zum Lawinenschutz deutlich gemacht, denn allein in Tirol gingen rund 220 Lawinen ab. "Wir müssen darüber reden, wie wir die bestehenden Schutzmaßnahmen optimieren, aber auch richtiges Verhalten der Menschen in gefährdeten Gebieten unterstützen können", kündigte Köstinger für den Gipfel an.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden 1.000 Lawinenschutzprojekte von den Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung umgesetzt, hieß es aus dem Ministerium zu den bisherigen Maßnahmen. Seit der Lawinenkatastrophe 1999 in Galtür, die sich am Samstag zum 20. Mal jährt, haben sich auch die Kriterien für die Ausweisung einer "roten Lawinengefahrenzone" entsprechend verschärft: Waren als Grenze von "gelber zu roter Gefahrenzone" vorher noch 2,5 Tonnen pro Quadratmeter Druckbelastung angesetzt, gilt seit 1999 die Grenze ab einer Tonne, hieß es.