© AP

Vor dem geplanten Treffen zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am morgigen Mittwoch gibt sich die EU hart. EU-Chefverhandler Michel Barnier habe in Gesprächen mit den Briten klargemacht, dass die EU das Austrittsabkommen nicht wieder aufmache, sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag in Brüssel.

Außerdem könne die EU keine zeitliche Befristung der Auffanglösung für eine offene Irland-Grenze ("Backstop") akzeptieren. Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay und der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox hatten am Montagabend EU-Chefunterhändler Barnier getroffen und nach einer Lösung gesucht. Juncker wird May am morgigen Mittwochabend um 18.30 Uhr in Brüssel zu weiteren Gesprächen empfangen, sagte ein Kommissionssprecher.

Die britische Regierung stößt sich vor allem an der unbefristeten Auffanglösung für eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland, die Großbritannien auf unbestimmte Zeit an eine Zollunion mit der EU bindet und nur wenig Spielraum für eigene Handelsbeziehungen zulässt.