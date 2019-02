Der parteiloser Senator trat bereits 2016 an, scheiterte jedoch parteiintern an Hillary Clinton.

Bernie Sanders © AP

US-Senator Bernie Sanders will erneut für das Amt des US-Präsidenten kandidieren. Der 77-Jährige kündigte seine Bewerbung am Dienstag in einem Radiointerview an, wie der US-Sender CNN berichtete.

Der parteilose Senator hatte sich bereits um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für die Wahl 2016 beworben und dabei unerwartet stark gegen seine Mitbewerberin Hillary Clinton abgeschnitten. Viele seiner Anhänger sind überzeugt, dass der linke Politiker Donald Trump bei der Wahl besiegt hätte. Allerdings gibt es in der Partei auch kritische Stimmen die hinterfragen, ob die Demokraten wirklich mit einem weißen Mann Ende 70 bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten sollten.

Sanders, der bei vielen jungen Wählern beliebt ist, vertritt den US-Staat Vermont. In den vergangenen Wochen hatten bereits eine ganze Reihe von Demokraten ihre Bewerbung für die Kandidatur der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl bekannt gegeben.

Schon vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Sanders ein Video produzierte, offenbar um seine Kandidatur anzukündigen.