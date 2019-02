An der Gaspipeline Nord Stream 2 scheiden sich die Geister. Die EU, auch Österreich, halten trotz der Ankündigung von Sanktionen daran fest.

Sebastian Kurz mit Wladimir Putin in St. Petersburg © AP

Ab Ende 2019 soll die Gaspipeline Nord Stream 2 russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren. So wird der Transit durch die Ukraine umgangen, und genau das ist der Grund dafür, dass die USA diese Leitung nicht wollen. Einerseits werde damit die wirtschaftliche und strategische Sicherheit der Ukraine untergraben, andererseits die Abhängigkeit der europäischen Länder von Russland erhöht.

Deutschland, Frankreich und Österreich sehen in der Pipeline einen Betrag zu ihrer eigenen Energiesicherheit. Die Pipeline wird von der OMV mitfinanziert. Kanzler Sebastian Kurz weilte zuletzt im Oktober in St. Petersburg, um dort eine von der OMV mitfinanzierte Ausstellung in der Eremitage zu eröffnen. Er stellte sich hinter das Pipeline-Projekt.

Der US-Kongress hat den Weg für Sanktionen gegen die Investoren im Dezember bereits frei gemacht, die Letztentscheidung trifft Trump.

Das EU-Parlament stimmte dem Bau der Leitung dennoch zu.