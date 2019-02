Facebook

Salomonische Lösung in der Karfreitags-Frage: Kanzler Kurz und Vize Strache © APA/GEORG HOCHMUTH

Eile tat Not, denn spätestens im März muss das Parlament eine neue Karfreitags-Regelung beschließen, um dem Spruch des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) Genüge zu tun. Die bisherige Regelung, wonach nur Protestanten, Altkatholiken und Methodisten am Freitag vor Ostern frei haben, wurde ja als diskriminierend aufgehoben.

Die Regierung mit Kanzler Sebastian Kurz und Vize Heinz-Christian Strache hat daraufhin eine Neuregelung angekündigt, die die Wirtschaft nicht belasten, aber niemandem etwas wegnehmen werde. Es wird ein halber Feiertag für alle: Ab 14 Uhr sollen am Karfreitag alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer frei haben, und zwar bereits ab heuer, dem 19. April.

Der Kompromiss ist ein Tribut an die Wirtschaft: Um ihr nicht zu schaden sollte kein falsches Signal gesendet werden. Österreich liegt europaweit jetzt schon im Spitzenfeld, was die Zahl der Feiertage betrifft.

Für evangelische Arbeitnehmer bedeutet dies eine Verschlechterung, haben sie doch bisher den ganzen Tag frei. Der Regierung ging es darum, "am Status Quo möglichst wenig zu verändern", teilten die Verhandler Walter Rosenkranz (FPÖ) und Peter Haubner (ÖVP) vorab mit.

Die Arbeitnehmervertreter sind alles andere als begeistert von der Halb-Feiertagslösung für den Karfreitag. Für Handelsangestellte bringe diese nichts, stellte GPA-djp-Chefin Barbara Teiber Dienstag in einer Aussendung fest. FSG-Chef Rainer Wimmer kritisierte, dass dieser "Regierungspfusch" ein "nächster Kniefall vor der Industrie" sei.

Mit dem halben Feiertag werde das Urteil des Europäischen Gerichtshofes besonders "billig" für die Arbeitgeber umgangen. Den meisten Arbeitnehmer bringe diese Lösung nichts, gelte am Freitag in vielen Betrieben doch ohnehin Frühschluss. Und besonders schlecht steigen dabei die Handelsangestellten - die rund 20 Prozent der Arbeitnehmer ausmachen - aus, "weil sich nichts daran ändern wird, dass der Karfreitag einer der arbeitsintensivsten Tage bleibt und niemand den halben Tag frei bekommt", erläuterte Teiber. Sie sieht auch in dieser Lösung eine Ungleichbehandlung und damit das Risiko einer weiteren Aufhebung durch ein Gericht.