Umstrittene Sonderzölle Der Handelsstreit zwischen den USA und Europa

Der Handelsstreit zwischen den USA und Europa spitzte sich am Wochenende zu. Auf Stahl- und Alu-Importe wurden bereits höhere Zölle eingeführt, das US-Handelsministerium sieht nun auch in Autoimporten eine Gefahr für die „nationale Sicherheit“ der USA.

Die Wahrscheinlichkeit für Sonderzölle ist damit gestiegen, die Rede ist von 25 Prozent. Den Wert der Autoexporte in die USA hatte die EU zuletzt auf mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Die EU-Kommission drohte bei Strafzöllen Gegenzölle an - auf Waren wie E-Autos, Motorräder, Jeans oder Tabakprodukte.

Am Sonntag endete die Frist, bis zu der das Handelsministerium seine Einschätzung bei Präsident Donald Trump abgeben musste, dieser muss nun innerhalb von 90 Tagen entscheiden, ob Sonderzölle eingehoben werden.

Trump will mit den Zöllen das Handelsdefizit abbauen und Jobs in den USA schaffen. Der Exportüberschuss der EU-Länder im Handel mit den USA hat sich 2018 ungeachtet des Missbehagens von US-Präsident Donald Trump wieder deutlich erhöht. Die Ausfuhr von Waren in die weltgrößte Volkswirtschaft übertraf die Importe von dort um rund 140 Milliarden Euro. Das sind fast 17 Prozent mehr als 2017, wie das Statistikamt Eurostat heute mitteilte. Dazu trug Deutschland bei: Allein der deutsche Exportüberschuss summierte sich dem Statistischen Bundesamt zufolge im vorigen Jahr auf rund 49 Milliarden Euro.