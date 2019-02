Facebook

Wahlabsicherung in Nigeria © (c) AP (Jerome Delay)

Nur wenige Stunden vor Beginn der Abstimmung hat Nigerias Wahlkommission die Präsidentenwahl vom Samstag überraschend um eine Woche verschoben. Das sei angesichts von teilweise unzureichenden Vorbereitungen nötig gewesen, um "freie, faire und transparente Wahlen" zu garantieren, erklärte die Wahlkommission.

Präsident Muhammadu Buhari und der führende Oppositionskandidat Atiku Abubakar forderten ihre Anhänger auf, trotz der Verzögerung friedlich zu bleiben. Abubakar verurteilte die Verschiebung als "verzweifelte" Finte, mit der eine Niederlage Buharis abgewendet werden solle.

Die Ankündigung kam für die meisten Beobachter völlig überraschend. Die Begründung für die Verschiebung blieb vage. Im Vorfeld der Abstimmung waren einige Wahllokale angezündet worden, und es hatte Berichte gegeben, wonach an mehreren Orten Wahlunterlagen fehlten.

Zweifel an der Fairness

Nach Ansicht von Stephen Dami Mamza, Bischof von Yola, wäre es besser gewesen, wenn die Wahl zwei bis drei Tage vor dem Termin verschoben worden wäre. "Viele Menschen reisen in ihre Dörfer und nehmen viel auf sich, um wählen zu können", erklärte er. Falls die Verschiebung jedoch zu mehr Fairness und besseren Ergebnissen führt, sei der Schritt wohl unvermeidbar, räumte er ein.

Auch die Abstimmung 2015 war in Afrikas bevölkerungsreichstem Land verschoben worden, aber mit größerem Vorlauf. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in dem westafrikanischen Staat sollen nun am kommenden Samstag stattfinden, Abstimmungen zu Gouverneuren und Parlamenten der Bundesstaaten am 9. März.

In Berlin betonte der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller, dass friedliche und faire Wahlen in Nigeria wichtig für Stabilität und Entwicklung in ganz Afrika und in Europa seien. Nigerias Bevölkerung werde sich in den nächsten 30 Jahren auf rund 400 Millionen Menschen verdoppeln und der Staat dann das drittgrößte Land der Welt sein, sagte der CSU-Politiker.

Selbstmordanschläge in Nigeria

Der Nordosten Nigerias ist zudem eine wichtige Front im Kampf gegen radikale Islamisten. Der Konflikt mit der Terrormiliz Boko Haram treibe "Millionen Menschen in die Flucht, in Hunger und Armut", sagte Müller. Tausende sähen daher eine Flucht nach Europa als einzigen Ausweg. "Frieden und Stabilität in Nigeria berühren uns deshalb schon heute unmittelbar in Deutschland und Europa", sagte Müller.

Am vorgesehenen Wahltag kamen bei einem Selbstmordanschlag mindestens elf Menschen ums Leben. Drei Attentäter waren am Samstagmorgen in eine Moschee eingedrungen und hatten um sich geschossen, bevor sich zwei von ihnen schließlich in die Luft sprengten. Der Anschlag soll der Polizei zufolge von Anhängern von Boko Haram begangen worden sein.

Bei der Wahl bewirbt sich Präsident Buhari um eine weitere Amtszeit. Beobachter erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Abubakar. Der konservative Buhari (76) verspricht den Wählern bessere Infrastruktur sowie einen entschlossenen Kampf gegen Korruption und radikale Islamisten. Der liberale Unternehmer Abubakar (72) will die Wirtschaft liberalisieren und damit Millionen Arbeitsplätze schaffen.

Sollte Amtsinhaber Buhari verlieren und sich weigern, Abubakars Sieg anzuerkennen, könnte Gewalt drohen. Nach der umstrittenen Wahl 2011 waren rund 1.000 Menschen bei Ausschreitungen ums Leben gekommen. 2015 hingegen war ein friedlicher Machtwechsel gelungen, nachdem Präsident Goodluck Jonathan seine Niederlage eingeräumt hatte.