In den nächsten Jahren müssten rund 60.000 durch Pensionierungen wegfallende Lerhrkäfte ersetzt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/DPA/HEIKO WOLFRAUM

Die Lehrergewerkschaft warnt vor einem Lehrermangel. In den nächsten zehn Jahren werde esrund 60.000 neue Lehrkräfte brauchen, erklärt Paul Kimberger, Vorsitzender der Pflichtschulgewerkschaft, im Gespräch im dem "Morgenjournal".

Heuer sei ein Spitzenjahr für Lehrer-Pensionierungen: Knapp 3.900 Planstellen - von insgesamt 110.000 - müssen nachbesetzt werden. In den folgenden Jahren werden es zwar wieder weniger Pensionierungen werden, es zeige sich aber, dass an den Schulen in Summe ein großer Personalmangel bevorstehe.

Derzeit werde das mit Sondervertägen mit Lehramtsstudenten überbrückt, die noch keine vollständige Ausbildung hätten.