Marlene Svazek FPÖ-Zukunftshoffnung will Bürgermeisterin in Großgmain werden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marlene Svazek will Bürgermeisterin in Großgmain werden © APA/EXPA/JFK

Marlene Svazek, FPÖ-Landesparteichefin in Salzburg, erwägt offenbar einen Wechsel in die Gemeindpolitik. Einem Bericht des "Kurier" zufolge möchte die 26-Jährige Bürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde Großgmain werden. Am 10. März wird gewählt.

„Es war immer klar, dass ich in meiner Heimatgemeinde antrete, wenn ich nach Salzburg zurückkomme. Das hat für mich auch eine emotionale Wertigkeit“, erklärte Svazek.

Sie fällt aus für Amt in Bund oder Land

"Wenn man in so einer kleinen Gemeinde antritt, hat man die Verantwortung, dass man länger bleibt als drei, vier Jahre. Es ist einkalkuliert, dass ich das fünf Jahre oder länger mache, wenn ich gewählt werde“, legte sich Svazek gegenüber dem "Kurier" fest.

Diese Positionierung bedeutet, dass sie bei einem Wahlsieg in Großgmain mittelfristig weder für ein Amt auf Bundes- noch auf Landesebene zur Verfügung stehen würde. Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache hatte 2017 die damals noch eher unbekannte Svazek "eine Anwärterin auf ein Ministeramt" genannt.