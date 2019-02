Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Streit um deutsche PKW-Maut: Platter fordert jetzt Vorrechte für Tiroler © APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Mittwoch hatte der EuGH-Generalanwalt die deutschen Mautpläne gutgeheißen - jetzt kommt eine Retourkutsche aus Tiroler. Landeshauptmann Günther Platter fordert dem "Kurier" und der "Tiroler Tageszeitung" zufolge noch eine besondere Berücksichtung der Tiroler und ihrer Gesundheitsinteressen im Transit-Streit in Österreich.

Er fordert, dass auch das Tiroler Maßnahmenpaket zur Reduktion der Lkw-Transitlawine durch das Inntal und über den Brenner von Seiten des EuGH ähnlich behandelt wird. In Tirol sind Verschärfungen beim sektoralen und Nacht-Fahrverbot ebenso wie ein Euroklassen-Verbot in Vorbereitung.

Teurere Vignetten

Deutschland will 2020 eine Pkw-Maut einführen. Weil diese deutschen Autobesitzern über die Kfz-Steuer refundiert werden soll, vermutet Österreich eineausländischer Autofahrer. Diese Meinung teilt dernicht – und in 80 Prozent der Fälle folgt der EuGH seiner Einschätzung. Die Entscheidung der 15 unabhängigen Richter über die Klage Österreichs fällt in einigen Wochen.

Entscheidet der EuGH für die deutsche Maut, hat Verkehrsminister Hofer angekündigt, eine Anwendung des deutschen Modells auch für Österreich zu prüfen - etwa über teurere Vignetten für Ausländer. Erwogen wird auch eine Anwendung auf andere Bereiche, wie – ohnehin im Regierungsprogramm vorgesehene – Studiengebühren oder die Besteuerung von Zweitwohnsitzen.