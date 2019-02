Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

"Seit der Regierungsbildung gab es nicht weniger als 50 antisemitische oder rassistische Vorfälle von FPÖ-Funktionären. Das ist kein Auftrag an den Kultusrat, seine Meinung zu ändern, sondern im Gegenteil", sagte IKG-Präsident Oskar Deutsch im APA-Interview.

Deutsch begleitet Bundespräsident Alexander Van der Bellen derzeit beim Staatsbesuch in Israel. Den Boykott Israels gegenüber FPÖ-Regierungsmitgliedern kann Deutsch nachvollziehen. "Ich habe den Israelis nichts vorgeschrieben, ich werde ihnen nichts vorschreiben, und ich kann ihnen als Präsident einer europäischen Gemeinde mit 8.500 Mitgliedern nichts vorschreiben. Wir haben in Wien, im obersten Organ der jüdischen Gemeinde, das ist der Kultusrat, einstimmig beschlossen, keine Kontakte mit der FPÖ zu haben. Dieser Beschluss besteht bereits seit der Regierung Schüssel/Riess-Passer. Wir haben ihn nur erneuert."

Van der Bellen in Israel: Besuch in Jerusalem Eine Reise nach Jerusalem Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Sonntag nach Jerusalem aufgebrochen. Er wird bis 7. Februar in Israel sein. (c) APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER (PETER LECHNER) Besuch an der Klagemauer Der Besuch an der Klagemauer gehört zum Pflichtprogramm: Gebetszettel werden in die Ritzen und Spalten gesteckt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Oskar Deutsch, Präsident der Israelistischen Kultusgemeinde widmeten sich gemeinsam dem Ritual. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Für Friede und Verständigung Van der Bellen eine Lanze für Frieden und Verständigung im Nahen Osten. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Mehrtägiger Staatsbesuch Die Klagemauer im Hintergrund war eine der ersten Stationen auf der Reise. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Bummel in der Altstadt Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer in der Altstadt von Jerusalem. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Strengste Sicherheitsvorkehrungen Wie jeder Staatsbesuch ist auch der des österreichischen Präsidentenpaares von strengsten Sicherheitsvorkehrungen begleitet. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Eine Kerze für den Frieden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer in der Grabeskirch. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Treffen mit dem Staatschef Auch ein Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu steht auf dem Programm. (c) APA/AFP/POOL/RONEN ZVULUN (RONEN ZVULUN) Tete-a-tete der Präsidenten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Staatspräsident von Israel Reuven Rivli: Man mag sich, aber ein Ende des Boykotts der FP-Minister ist nicht in Sicht. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Gruppenbild mit Damen Doris Schmidauer, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Staatspräsident von Israel Reuven Rivlin und seine Frau Nechama Rivli. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Keine Toleranz für Rassismus Alexander Van der Bellen betonte Österreichs Mitverantwortung für die Shoa. Jüdisches Leben müsse überall unbehelligt möglich sein, es dürfe keine Toleranz gegenüber Antisemitismus und Rassismus geben. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Pressekonferenz Pressekonferenz vor großem Publikum: Alexander Van der Bellen und Reuven Riflin APA/AFP/GALI TIBBON Militärische Ehren Die Präsidenten beim Abschreiten der Ehrenkompanie. APA/AFP/GALI TIBBON Verbeugung vor den Opfern Alexander Van der Bellen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem: Der Bundespräsident verbeugte sich vor den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Kranzniederlage Kranzniederlage in der Gedenkstätte (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) AP (Oded Balilty) (c) APA/AFP/GALI TIBBON (GALI TIBBON) In der Halle der Namen Keine Grabsteine blieben zurück - die Halle der Namen in Yad Vashem ist die Gedenkstätte des jüdischen Volkes für jeden Juden, der im Holocaust ermordet wurde. (c) AP (Oded Balilty) Die Wahlen stehen bevor Vor den Wahlen am 9. April ist nicht damit zu rechnen, dass Israel den Bann gegen FPÖ-Minister bricht. Hier ein Wahlplakat von Israels Premier Benjamin Netanyahu, auf dem Bild mit US-Präsident Donald Trump. Der hebräische Text heißt: "Netanyahu ist eine andere Liga." (c) AP (Oded Balilty) 1/21

Die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl, die nicht freiheitliches Parteimitglied ist, sieht Deutsch übrigens - anders als der Bundespräsident - nicht als Sonderfall. "Sie ist auf einem Ticket der FPÖ, also gibt es für die Kultusgemeinde keinen Unterschied." Kneissl wird laut der israelischen Tageszeitung "Haaretz" abgesehen von ihrer FPÖ-Nähe auch wegen ihres Buches "Mein Naher Osten" boykottiert. Darin vergleicht sie Theodor Herzls Zionismus mit dem Nationalsozialismus und kritisiert die israelische Armee und Israels Premier Benjamin Netanyahu, schrieb "Haaretz" anlässlich Van der Bellens Staatsbesuchs unter Berufung auf diplomatische Quellen in Israel.

Klares Bild in falsche Richtung

Laut Deutsch hat die FPÖ ein generelles Problem. "50 antisemitische beziehungsweise rassistische Vorfälle zeigen ein ganz klares Bild. Hier wird in eine total falsche Richtung gegangen, auch wenn es wie von Vizekanzler Strache Beteuerungen gegen Antisemitismus gibt. Er hatte seine Chance. Als er damals beim Akademikerball gegen Antisemitismus auftrat, haben viele auch in der jüdischen Gemeinde gehofft, dass Taten folgen werden, aber es sind die falschen Taten gesetzt worden. Waldhäusl, der wegen des Kaufs von koscherem Fleisch Namenslisten von Juden erstellen wollte, ist noch immer im Amt. Landbauer, der in einer Burschenschaft war, wo es ein Naziliederbuch gab, war kurzfristig weg, jetzt ist er Klubobmann der FPÖ. Das geht gar nicht."

Es gehe nicht immer nur um rechtliche Fragen und Konsequenzen, es gehe um die Moral, so der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde. "Und was der Herr Innenminister zu den Menschenrechten gesagt hat, ist zwar nicht antisemitisch, aber antidemokratisch und für die jüdische Gemeinde als Statement vollkommen untragbar. Das geht einfach nicht."

Den jüngsten Vorfall um die Teutonia-Burschenschaft von FPÖ-Verteidigungssprecher Reinhard Bösch, die in einem Facebook-Eintrag den von den Nationalsozialisten für Österreich verwendeten Begriff "Ostmark" verwendet hatte, kennt Deutsch noch nicht genau. "50 Fälle gab es, bevor ich nach Israel gekommen bin. Vielleicht sind es jetzt 51." Von der FPÖ fordert der IKG-Präsident aber endlich Konsequenzen. "Für eine Regierungspartei gehört sich das nicht. Wenn es zu solchen antisemitischen Vorfällen kommt, sollte sofort die Reißleine gezogen werden."

Staatsbesuch positiv

Positiv fällt unterdessen Deutschs Resümee zum Staatsbesuch Van der Bellens aus. "Man sieht, dass der Bundespräsident ein wahrer Freund Israels ist." Er verstehe die schwierige Situation in der Region und zeige Verständnis gegenüber Israel. Dass sich der Bundespräsident bei seinem Staatsbesuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem vor den Opfern der Shoah verneigte und Österreichs Mitverantwortung am Holocaust betonte, sei auch für Österreichs Juden von Bedeutung. "Für die jüdische Gemeinde ist es wichtig zu wissen, dass wir an der Spitze des Staates einen Mann haben, der ohne Wenn und Aber zur Geschichte Österreichs steht, der die Sensibilität, die viele Juden haben, auch versteht und dementsprechend agiert."

Keine Normalität für Kinder

Juden könnten heute in Österreich unbehelligt und in Frieden leben. "Mit einer Einschränkung", so Deutsch. "Wenn wir unsere Kinder in jüdische Schulen schicken, muss dort ein großes Sicherheitsaufgebot sein. Wenn wir in unsere Synagogen gehen, detto. Als Präsident der Kultusgemeinde muss ich optimistisch, aber auch realistisch sein, Träumen und eine Vision darf ich schon haben: Normalität kann erst eintreten, wenn wir in eine Synagoge gehen können, so wie Katholiken in eine Kirche gehen, ohne gecheckt zu werden wie am Flughafen. Sicherheit ist nie hundertprozentig gewährleistet, aber im Prinzip sollte man in eine jüdische Schule gehen können, ohne ein Riesensicherheitsaufgebot. Das wäre Normalität."

Normalität wäre laut Deutsch auch, "dass eine Partei mit antisemitischen Wurzeln nicht einer Regierung angehört. Ich habe immer gesagt, dass ich gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ bin. Ich habe das vorher gesagt, ich habe das nachher gesagt. Da hat sich nichts geändert, weil sich die FPÖ nicht geändert hat." Dass die FPÖ nach der EU-Wahl ein Bündnis mit der AfD und der Le Pen-Partei plant, betrachtet Deutsch mit Sorge. "Aber ich lasse mir Österreich nicht auf die FPÖ reduzieren."