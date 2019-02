Kleine Zeitung +

Asylwerber in Lehre Schützenhöfer: "Müssen ohne sprachliche Grenzüberschreitungen diskutieren"

Der steirische Landeshauptmann stützt die harte Linie der Bundesregierung in Bezug auf die Asylwerber in Lehre. Er habe immer wieder in Einzelfällen interveniert, aber auch erfahren, dass manche nach Erhalt des Aufenthaltsstatus zu arbeiten aufgehört hätten.