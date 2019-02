Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein US-Flugzeugträger © (c) EPA (YNA)

Durch das Aufkündigen des zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossenen INF-Abrüstungsabkommens über nukleare Mittelstreckensysteme (Intermediate Range Nuclear Forces) durch Washington am Freitag könnte nach 28 Jahren die Atomrakete wieder ihren Weg nach Europa finden. Mit dem Vernichten der letzten Rakete 1991 scheint das Konzept der nuklearen Abschreckung verschwunden zu sein.

Russland stationiert auf Stützpunkten in der westlichen Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie am Testgelände Kapustin Yar im Süden des Landes Raketen. Bewahrheitet sich der Vorwurf der USA und der NATO, Moskau produziere entgegen den Bestimmungen des INF-Vertrags bereits wieder landgestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 Kilometern, könnte Moskau europäische Städte binnen weniger Minuten angreifen. Der Kreml bestreitet zwar nicht mehr die Existenz der Raketen, allerdings würden diese nur über eine Reichweite von unter 500 Kilometer verfügen.

Nato ist alarmiert

Nach der Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump läuteten bei den europäischen NATO-Partnern entsprechend die Alarmglocken. Jens Stoltenberg, Generalsekretär des westlichen Militärbündnisses, sprach von einer "düsteren Aussicht" für 2019. Durch das Ende des Vertrags würde ein Grundpfeiler der europäischen Sicherheit einreißen. Zwar seien, abgesehen von den USA, keine weiteren NATO-Staaten Vertragspartner, aber "letztlich gehe es um Europa, weil diese Marschflugkörper nur europäische Städte erreichen" könnten.

Nato stellt sich hinter USA

Wenige Wochen nach dem Vorstoß Washingtons stellte sich die NATO geschlossen hinter ihr Mitgliedsland: Russland verstoße gegen den INF-Vertrag, Moskau müsse "sofort und nachweisbar wieder volle Vertragstreue herstellen". Dafür gab Trump dem Kreml bis Anfang Februar 2019 Zeit. Der Ball liegt nach Ansicht der NATO auf jeden Fall bei Moskau. Verhandlungen im Jänner zwischen den USA und Russland blieben erfolglos. Der Kreml wirft unterdessen den USA ebenfalls Vertragsbruch vor - Washington stationiere Raketensysteme im Rahmen des NATO-Schutzschirms in Rumänien.

Seit 1991 keine entsprechenden Raketen mehr

Seit 1991 gibt es wegen des INF-Abkommens offiziell keine solchen Mittelstreckenraketen mehr in Europa und die Aussicht auf eine neue Atomaufrüstung beunruhigt schwer. "Eine Stationierung neuer Mittelstreckenraketen würde in Deutschland auf breiten Widerstand stoßen", betonte der deutsche Außenminister Heiko Maas. Ist das gegen Ende des Kalten Kriegs im Jahr 1987 zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow erzielte Abrüstungsabkommen bald Geschichte, wird es Experten zufolge notgedrungen zu einem Aufrüsten mit Mittelstreckenraketen in Europa kommen.

US-Atomsprengköpfe in Europa

Aber das ist nicht die einzige Befürchtung: Die derzeit auf 150 bis 180 geschätzten US-Atomsprengköpfe, die in Deutschland, Belgien, den Niederlande, Italien und der Türkei gelagert seien, seien derzeit für den Abwurf durch Kampfflugzeuge vorgesehen, erklärte Nadja Schmidt von der Anti-Atomkampagne ICAN Austria gegenüber der APA. Die Aufkündigung des INF-Vertrags und die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa könnten also auch mehr Atomsprengköpfe in Europa bedeuten. Bereits jetzt stehen Schmidt zufolge rund 80 Kilometer von Österreich entfernt im italienischen Aviano mehrere Atomsprengköpfe zum Einsatz bereit. Frankreich und Großbritannien sind die einzigen Atommächte in der Europäischen Union.

Aus den Köpfen verschwunden

Das Konzept der nuklearen Abschreckung verschwand offenbar nach dem Vernichten der letzten Mittelstreckenrakete aus den Köpfen Europas. Eine von der "Welt am Sonntag" zitierte Studie des European Council on Foreign Relations zeigt, dass trotz "wachsender strategischer Instabilität" nur einige wenige Länder wie Polen und Rumänien von dieser Strategie überzeugt seien. Klar gegen Nachrüstung sprechen sich Deutschland und die Niederlande aus. Zu den beiden neutralen Staaten, Österreich und Irland, heißt es in der Studie: "Sie sind stolz auf ihre Anti-Atompolitik." Vor allem Österreich würde "aktiv und unnachgiebig" gegen Atomwaffen ankämpfen.

Nukleare Abschreckung

Dass das Konzept nuklearer Abschreckung in Europa in den Hintergrund gerückt ist, wundert Brigadier Walter Feichtinger, Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement in Wien, nicht. Im Jahr 1991 wurde die letzte Rakete vernichtet - "bis jetzt, das ist eine Generation, auch eine Politikergeneration", die mit dieser Art von Gefahr "keine Erfahrungen hätte und jetzt wieder darauf aufmerksam gemacht wird". Von der "Rückkehr des Kalten Kriegs" will der Militärexperte aber noch nicht sprechen. Es fehle der "große ideologische Gegensatz, die Konkurrenz zweier Systeme" - Kapitalismus gegen Kommunismus, sagte Feichtinger, und er fügte hinzu: "Das sehe ich heute in der Form nicht, heute geht es um Macht und Einfluss."

Debatte um Sicherheitspolitik

Der Schritt Trumps kommt zudem inmitten einer Debatte um die europäische Sicherheitspolitik. Der US-Präsident fordert seit seinem Amtsantritt seine NATO-Partner vehement auf, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Deutschland und Frankreich betonten in den vergangenen Wochen erneut ihren Wunsch nach einer EU-Armee. Neben der NATO, die Parallelstrukturen befürchtet, können sich auch mehrere andere europäische Länder mit der Idee nicht anfreunden. Österreich lehnt den Vorschlag ebenfalls ab.