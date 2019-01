Sea Watch Conte: Flüchtlinge können nach Einigung an Land

Sieben Staaten werden sich an der Umverteilung der Migranten beteiligen, erklärte Conte am Mittwoch in Mailand laut Medienangaben.

Der italienische Premier Giuseppe Conte hat angekündigt, dass die 47 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" "in wenigen Stunden" an Land gehen werden. Sieben Staaten werden sich an der Umverteilung der Migranten beteiligen, erklärte Conte am Mittwoch in Mailand laut Medienangaben.

Italien, Deutschland, Malta, Frankreich, Portugal, Rumänien und Luxemburg hätten die Aufnahme von Flüchtlingen zugesagt, so der italienische Regierungschef. Er dankte ausdrücklich Luxemburg, das als letztes Land das Umverteilungsabkommen unterzeichnet hatte.

Die Hilfsorganisation Sea Watch hatte die 47 Migranten vor elf Tagen vor der libyschen Küste von einem Schlauchboot an Bord genommen. Die italienische Regierung hatte dem Schiff jedoch die Einfahrt in italienische Häfen verweigert.