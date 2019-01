Facebook

George Soros greift in Davos jedes Jahr ein wichtiges gesellschaftliches Thema auf © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Starinvestor George Soros hat vor den Auswirkungen fortgeschrittener Technologien in den Händen autoritärer Staaten gewarnt. Offene Gesellschaften seien einer "tödlichen Gefahr" ausgesetzt, wenn maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz als Kontrollinstrumente genutzt würden, sagte der ungarisch-stämmige 88-jährige am Donnerstagabend am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Vor allem mit dem chinesischen Vorhaben eines sozialen Kreditpunktesystems ging der Milliardär hart ins Gericht. Menschen würden darin von Algorithmen danach bewertet, ob sie eine Gefahr für den Staat seien.

Das chinesische Experiment Die totale soziale Kontrolle in China soll dazu dienen, die Bürger in die gewünschte Richtung zu erziehen: Wer viele Punkte im "Sozialkredit-System" sammelt, hat gute Aufstiegschancen und seine Kinder können alles studieren, wer Punkte verliert, dem droht der totale soziale Abstieg. Antonia Hmaidl von der Uni Duisburg-Essen forschte in China am System, "profil" berichtete in seiner jüngsten Ausgabe über ihre Erkenntnisse. Das bringt in China Punkte: wohltätige Arbeit leisten

öltere Familienmitglieder pflegen

positiv auf die Nachbarschaft einwirken

Blut spenden

die Regierung in sozialen Medien loben

den Armen helfen

keine Schulden haben oder sie fristgerecht zurückzahlen

eine heldenhafte Tat begehen So verlieren die Chinesen Punkte: sich regierungskritisch in sozialen Medien äußern

Gerüchte im Internet verbreiten

sich "unaufrichtig" für Taten entschuldigen

Mitgliedschaft in als Sekten angesehenen Gruppen

in Online-Spielen betrügen Wer viele Punkte sammelt, hat Vergüngstigungen, etwa Zugang zu besseren Schulen für die Kinder. Die "Strafen" für jene mit wenigen Punkten gehen so weit, dass sie zum Beispiel keine Flüge ins Ausland mehr buchen können.

"Das wird das Schicksal des Einzelnen in einem historisch nicht gekannten Ausmaß den Interessen des Ein-Parteien-Staates unterwerfen", sagte Soros. China sei nicht das einzige autoritäre Regime in der Welt, aber es sei das wohlhabendste und technologisch am weitesten fortgeschrittene. Das mache Chinas Staatspräsident Xi Jinping zum gefährlichsten Gegner offener Gesellschaften.

Zudem nahm Soros Peking für sein Machtstreben beim Projekt "Neue Seidenstraße" ins Visier. China versucht, sich dadurch mit Infrastrukturinvestitionen in Nachbarstaaten und Schwellenländern wirtschaftlichen und politischen Einfluss zu sichern.

"Anstatt einen Handelskrieg mit praktisch der ganzen Welt anzuzetteln, sollte Präsident Trump sich auf China konzentrieren", sagte Soros. Die chinesischen Tech-Konzerne ZTE und Huawei lasse er jedoch zu einfach davonkommen. Wenn diese Firmen den Markt für den künftigen schnellen Mobilfunkstandard 5G dominieren sollten, würden sie laut Soros ein unakzeptables Sicherheitsrisiko für den Rest der Welt darstellen.