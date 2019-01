Facebook

Das griechische Parlament in Athen stimmt doch nicht am Donnerstag über das umstrittene Abkommen zur Umbenennung Mazedoniens in "Republik Nordmazedonien" ab. Das Votum über den neuen Namen solle nun am Freitag zu Mittag beginnen, teilte ein Parlamentsvertreter mit.

Wie Parlamentspräsident Nikos Voutsis im Fernsehen mitteilte, gibt es noch sehr viele Abgeordnete, die sich noch äußern wollen. Insgesamt hätten sich 205 Parlamentarier gemeldet. Bis Donnerstagnachmittag habe nur etwa die Hälfte gesprochen, hieß es.

Ministerpräsident Alexis Tsipras setzt darauf, dass die 145 Mitglieder seiner linksgerichteten Syriza-Partei sowie unabhängige Abgeordnete für das Abkommen stimmen werden.

Für die Annahme reicht eine einfache Mehrheit in dem 300 Sitze umfassenden Parlament. Mazedoniens Abgeordnete haben der Verfassungsänderung für die Umbenennung bereits zugestimmt. Der Namensstreit belastet die Beziehungen zwischen Griechenland und seinem nördlichen Nachbarn schon seit fast drei Jahrzehnten.

Aus Protest gegen das Abkommen hängten kommunistische Aktivisten Donnerstagfrüh ein Riesentransparent auf dem Wahrzeichen Athens, der Akropolis, auf. "Nein dem Tsipras-Zaev-Abkommen", hieß es unter anderem auf dem Transparent auf Englisch und Griechisch. Mit dem Abkommen würden politische Ziele der USA, der NATO und der EU in die Tat umgesetzt, hieß es. Entsprechende Bilder zeigte das griechische Fernsehen.

Pläne von Rechtsextremen

Die griechische Polizei veröffentlichte auch Pläne von rechtsextremen Gruppen und Banden, die am vergangenen Samstag am Rande der Kundgebung zur Namensfrage Mazedoniens ins Parlament eindringen wollten. Es handelte sich um einen Plan zur Besetzung des Parlaments und Abschaffung der Demokratie, erklärte die Polizei.

Die Polizei wollte nach eigenen Angaben die Demonstration nicht auflösen, sondern hatte das Ziel, das Parlament und die umliegenden öffentlichen Gebäude wie das Außenministerium sowie die Teilnehmer der Kundgebung zu schützen. Der Gebrauch von Tränengas sei gegen die Aufrührer eingesetzt worden, damit die versammelten Menschen nicht in Panik geraten.

Die Angreifer waren laut den Angaben mit Gasmasken und gefährlichen Gegenständen wie Metallstangen, Steinen, Schleudern, Schusswaffen und Molotowcocktails ausgestattet, die zu schweren bis zu tödlichen Verletzungen hätten führen können. Polizeibarrieren verhinderten eine direkte Auseinandersetzung und Zusammenstöße zwischen Rechtsextremisten und Anarchisten, berichtete die Polizei. Es wurden insgesamt 28 Polizisten verletzt.