Der SPÖ-Pensionistenverband fordert eine zehnprozentige Anhebung des Pflegegeldes in allen sieben Stufen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Generalsekretär Andreas Wohlmuth © PVÖ

"Die ÖVP-FPÖ-Regierung spart bei den Bezieherinnen und Beziehern von Pflegegeld", kritisierte Generalsekretär Andreas Wohlmuth am Sonntag. Eine Anhebung nur in den höheren Stufen und erst ab 2010 sei völlig unzureichend. Denn 68 Prozent der Bezieher seien in den unteren drei Stufen.

"Gerade jene Menschen die zu Hause betreut und gepflegt werden - das sind die Bezieher der unteren Pflegegeldstufen - müssen stärker unterstützt werden", fordern die SPÖ-Senioren. Außerdem müsse das Pflegegeld in Zukunft jährlich angehoben und auch der zuletzt 2008 erhöhte Förderungsbetrag für Betreuungskräfte angepasst werden.