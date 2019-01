Die Bundesregierung will das Pflegegeld erhöhen. Ein Prozent mehr für alle würde 26,3 Millionen Euro kosten.

© APA/Barbara Gindl

Laut Regierungsprogramm soll die Erhöhung ab Pflegestufe 4 erfolgen, doch auch eine Anpassung schon ab Stufe 3 oder auch in allen sieben Stufen ist derzeit im Gespräch. In welchem Ausmaß die Erhöhung erfolgen soll, ist ebenso noch unklar, wie ein mögliches Schrauben an den Anspruchsvoraussetzungen.

Derzeit gibt es (Stand Dezember 2018) österreichweit 454.805 Bezieher von Pflegegeld. Würde ab Stufe 4 erhöht, käme dies 146.685 Menschen zugute (32,3 Prozent aller Bezieher), ab Stufe 3 wären es 229.146 pflegebedürftigen Personen (50,4 Prozent).

Pflegegeld seit Einführung 1993 nur fünf Mal erhöht

Sieht man sich die Mehrkosten für den Staat durch eine Erhöhung an, wären die Unterschiede aber gar nicht so eklatant. Ein Prozent mehr Pflegegeld würde die Steuerzahler laut APA-Berechnungen ab Stufe 4 jährlich knapp 16 Millionen Euro kosten, ab Stufe 3 rund 20,5 Millionen Euro und für alle Bezieher rund 26,3 Millionen Euro.

Tatsächlich müsste die Erhöhung aber wohl viel höher ausfallen, denn Experten beklagen regelmäßig, dass das Pflegegeld seit seiner Einführung im Jahr 1993 rund 35 Prozent Wertverlust zu verzeichnen hatte. Erhöht wurde es seither nur fünf Mal. Die in diesem Zeitraum eingetretene Inflation wurde bei Weitem nicht ausgeglichen.

Übersicht Pflegegeld Stufe 1:

157,30 Euro

65 Stunden* Pflegebedarf

125.359 Anzahl der Bezieher Stufe 2:

290,00 Euro

95 Stunden* Pflegebedarf

100.290 Anzahl der Bezieher Stufe 3:

451,80 Euro

120 Stunden Pflegebedarf

82.471 Anzahl der Bezieher Stufe 4:

677,60 Euro

160 Stunden Pflegebedarf

66.407 Anzahl der Bezieher Stufe 5:

920,30 Euro

180 Stunden** Pflegebedarf

51.208 Anzahl der Bezieher Stufe 6:

1.285,20 Euro

180 Stunden** Pflegebedarf

19.758 Anzahl der Bezieher Stufe 7:

1.688,90 Euro

180 Stunden** Pflegebedarf

9.312 Anzahl der Bezieher *) Seit 1. Jänner 2016 höherer Pflegebedarf Voraussetzung

in Stufen 1 und 2 (vorher 60 bzw. 85 Stunden)

**) zusätzlich sind folgende besondere Voraussetzungen notwendig:

Stufe 5: Die dauernde Bereitschaft einer Pflegeperson ist

erforderlich.

Stufe 6: Bei Tag und Nacht sind zeitlich nicht planbare

Betreuungsmaßnahmen oder die dauernde Anwesenheit einer

Pflegeperson nötig.

Stufe 7: Zielgerichtete Bewegungen der Arme und Beine sind nicht

möglich oder gleich zu achtender Zustand. Quelle: Sozialministerium

(Stand Dez. 2018)



Im Sozialministerium hieß es auf APA-Anfrage, dass man den Vorschlag von ÖVP-Klubobmann August Wöginger begrüße, eine Erhöhung in allen Pflegestufen vorzunehmen. "Diesen Weg würden wir gerne mitgehen. Allerdings wissen wir nicht, ob dieser Vorschlag von der gesamten ÖVP mitgetragen wird", wurde in einer schriftlichen Stellungnahme erklärt.

Ob an anderen Schrauben gedreht wird, etwa eine Änderung bei der Stundenzahl des erforderlichen Pflegebedarfs in den verschiedenen Stufen, ließ man im Ministerium offen. Im Zuge der Erstellung des Pflege-Masterplans "werden sämtliche mögliche Konstellation an Verbesserungen erarbeitet und diskutiert werden", hieß es lediglich.

