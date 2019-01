Der vierköpfige Fachbeirat der Spanischen Hofreitschule ist am Freitag wie angekündigt geschlossen zurückgetreten. Damit protestiert er gegen die Bestellung von Sonja Klima zur neuen Geschäftsführerin. "Sonja Klima erfüllt keines der drei geforderten Hauptkriterien der Ausschreibung", heißt es in dem Rücktrittsschreiben an das Landwirtschaftsministerium, das der APA vorliegt.

Die umstrittene Bestellung von Sonja Klima zur neuen Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule hat am Freitag weiterhin für Kritik gesorgt. Der Beirat der Institution trat wie angekündigt aus Protest gegen die Entscheidung des Aufsichtsrats zurück.

Die Spanische Hofreitschule ist dem Landwirtschaftsministerium unterstellt. Vonseiten des Ministeriums soll, wurde kolportiert, Druck auf die Aufsichtsratsmitglieder ausgeübt worden sein, sich für Klima zu entscheiden. Das Ministerium wollte sich am Freitag nicht zu den Vorwürfen äußern. Auch Klima selbst wollte den noch anstehenden Vertragsverhandlungen nicht vorgreifen und gab bisher keine Stellungnahme ab.

Hier wird einer international einzigartigen Institution ein langfristiger Schaden zugefügt Aus dem Rücktrittsschreiben

Die FPÖ wies indessen "Unterstellungen, wonach 'gute Kontakte" von Sonja Klima zu Philippa Strache eine Rolle" gespielt hätten, als "völlig absurd" zurück. "Vizekanzler Heinz-Christian Strache und seine Ehefrau Philippa Strache kennen Sonja Klima weder persönlich, noch sind sie mit ihr befreundet", hieß es in einer Aussendung.

Der vierköpfige Fachbeirat der Hofreitschule, dem Dressur-Olympiasiegerin Elisabeth Max-Theurer vorsteht, kritisierte die Bestellung Klimas im Rücktrittsschreiben an Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) als "Postenschacher". Es sei eine "rein politische Entscheidung getroffen" worden, ist der Beirat überzeugt. Nach Ansicht des Gremiums erfüllt ausschließlich Bereiter Herwig Radnetter, der auch im Rahmen des Bewerbungsprozesses die mit Abstand meisten Punkten erhalten hatte, die in der Ausschreibung geforderten Kriterien. Klima fehle der fachliche Background "leider vollständig".

Die 55-jährige Exfrau des ehemaligen Bundeskanzlers Viktor Klima und frühere Volksschullehrerin ist seit 2010 Präsidentin der Ronald-McDonald-Kinderhilfe. "Sollte die Wahl als Geschäftsführerin auf mich fallen und ich die wichtigste Institution in Sachen Pferdesport leiten dürfte, dann wäre das für mich die Erklimmung des Olymp in meiner Pferdewelt", schrieb Klima in ihrer Bewerbung, die der APA vorliegt.

Elisabeth Gürtler, die die Hofreitschule von 2007 bis Ende des vergangenen Jahres leitete, betonte im Interview mit der APA, dass eine Leiterin oder ein Leiter der Spanischen Hofreitschule in erster Line die klassische Reitkunst bewahren müsse und möglichst keine oder wenig Verluste schreiben sollte. Es handle sich nicht um einen politischen Job, so Gürtler.

Eine neue Leitung hat am Freitag auch das Lipizzanergestüt Piber in der Steiermark erhalten. Erwin Movia übernimmt die Funktion des Gestütsmeisters von Harald Neukam, der seit 1. Jänner dem Vernehmen nach auf eigenen Wunsch wieder als Hufschmied an den beiden Standorten Wien und Heldenberg arbeitet. Movias Stellvertreter wird Herbert Friessnegg.

Spanische Hofreitschule Sie ist eine Touristenattraktion ersten Ranges - und blickt auf eine lange Tradition zurück: die Spanische Hofreitschule. Im Jahr 1572 wurde ein "Spainischer Reithsall" erstmals urkundlich erwähnt. Das Spanische in ihrem Namen leitet die Reitschule von der auf der iberischen Halbinsel heimischen Pferderasse ab, die ab 1580 Lipizzaner genannt wurde. Heute treten die berühmten weißen Pferde nicht nur in Wien, sondern auch im Rahmen umfangreicher Tourneen auf. Eingeführt wurde die Zucht spanischer Pferde in Österreich bereits um 1562 durch Kaiser Maximilian II. Drei Jahre später wird vor der Wiener Stallburg ein "Ross-Tumblplatz" errichtet. Da dieser Reitplatz allerdings nicht überdacht und bei schlechtem Wetter nicht benutzbar war, wurde 1572, dort wo sich heute der Josefsplatz befindet, ein Reitstall aus Holz errichtet. Dieser war zwar nur als Provisorium gedacht, hielt dann aber länger, als man dachte. 1681 entschloss sich Kaiser Leopold I., eine neue Reitschule errichten zu lassen. Diese war zwar 1683 weitgehend fertiggestellt, wurde dann aber während der Türkenbelagerung schwer in Mitleidenschaft gezogen. Neue Höhepunkte brachte der Wiener Reitschule die Barockzeit. Um 1730 wurde eine "Winterreitschule" errichtet, in der Ritter-Spiele und "Karussells" abgehalten und prunkvolle Hofbälle und Maskenfeste veranstaltet wurden. Ihre heutige Form erlangte die Spanische Hofreitschule schließlich Anfang des 19. Jahrhunderts. Zur Zeit der bürgerlichen Revolution (1848) war die Reitschule auch Schauplatz der Politik. Vom 22. Juli tagte hier der neu gewählte Österreichische Reichstag. Nach dem Ersten Weltkrieg kamen die meisten Lipizzaner zuerst nach Laxenburg bei Wien, dann in das Gestüt Piber in der Steiermark. Erst am 26. Oktober 1955, dem Tag, an dem auch die immerwährende Neutralität vom Nationalrat beschlossen wurde, kehrte die Hofreitschule in die Stallburg zurück. Mit 1. Jänner 2001 erfolgte die Ausgliederung aus dem Bundesbudget: Die Spanische Reitschule und das Bundesgestüt Piber wurden in eine Gesellschaft öffentlichen Rechts umgewandelt. Apropos Budget: Das Defizit der Traditionseinrichtung sorgte wiederholt für Schlagzeilen. Die frühere langjährige Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler, die die Geschäfte der Hofreitschule seit 2007 gemeinsam mit Erwin Klissenbauer führte, beschritt zum Erhalt des tierischen Kulturerbes neue Wege. Sie rief unter anderem 2010 das Charity-Event "Fete Imperiale" ins Leben. Im vergangenen Herbst kündigte Gürtler an, dass sie auf eigenen Wunsch mit Jahresende 2018 aus der Geschäftsführung der Hofreitschule ausscheiden wird. Am gestrigen Donnerstag entschied der Aufsichtsrat, dass ihr Sonja Klima, Exfrau des früheren SPÖ-Bundeskanzlers Viktor Klima und Präsidentin der Ronald-McDonald-Kinderhilfe, nachfolgen soll.