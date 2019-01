Facebook

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag mit der britischen Premierministerin Theresa May über das weitere Vorgehen beim Brexit gesprochen. "Wir wollen hören, was die britische Regierung jetzt als nächsten Vorschlag bringt", sagte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag. Am Nachmittag wollte May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker telefonieren.

Mays Sprecherin sagte in London, das Gespräch mit Merkel sei wie immer konstruktiv gewesen. Einzelheiten zum Gespräch nannten sie nicht. May habe auch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gesprochen und werde am Wochenende noch mit weiteren EU-Staats- und Regierungschefs telefonieren. Am Nachmittag wollte sie mit Juncker reden, wie Junckers Sprecher Margaritis Schinas ankündigte. May habe um das Telefonat gebeten.

Die EU-Kommission warnte im Zusammenhang mit einer möglichen Verlängerung der Brexit-Verhandlungen vor Überlegungen, dass Großbritannien nicht an den Europawahlen teilnehmen könnte. Ein Sprecher der EU-Behörde mahnte zur Vorsicht angesichts von Überlegungen, die derzeit geltenden Rechte von EU-Bürgern, an den Europawahlen ihre Stimme abzugeben, infrage zu stellen. "Ein rechtmäßig zusammengesetztes Europaparlament erfordert direkt gewählte Europaabgeordnete aus allen Mitgliedstaaten bis spätestens zum Beginn der neuen Legislaturperiode, was diesmal der 2. Juli ist. Das ist die rechtliche Situation", sagte der Kommissionssprecher. Er stellte aber klar, dass die EU-Kommission aus Großbritannien bisher weiterhin keinen Antrag auf Verlängerung der Verhandlungen erhalten habe.

Der von EU und Großbritannien ausgehandelte Austrittsvertrag war am Dienstag im britischen Parlament gescheitert. In London wird nun ein Weg gesucht, um ein ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU Ende März abzuwenden.