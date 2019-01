Facebook

Botschafter Turner mit Bundespräsident Van der Bellen © (c) APA/HERBERT NEUBAUER

Der britische Botschafter Leigh Turner hat sich relativ zuversichtlich gezeigt, dass es Premierministerin Theresa May nach der Ablehnung des Brexit-Deals im britischen Unterhaus gelingen wird, noch eine Lösung zu finden. "Es muss eine Alternative gefunden werden, die Unterstützung genießt", sagte der in Wien stationierte Brite im "Morgenjournal" des ORF-Radios Ö1.

Dazu müsse "innerhalb des britischen Systems weiterhin diskutiert werden und auch mit den europäischen Partnern". Klar sei, dass noch weiter eine gute Lösung für beide Seite gesucht werden müsse, so Turner. Auch Nachverhandlungen mit Brüssel, welche die EU-Kommission bisher kategorisch ausgeschlossen hat, hält er für möglich: "Das werden wir noch sehen. Es ist öfter der Fall gewesen, dass alle gesagt haben, so geht es nicht weiter, und es geht trotzdem weiter."

Es sei wichtig, zu einer Lösung zu kommen, die so tiefe und breite Beziehungen wie möglich zwischen dem Vereinigten Königreich und den EU- 27 sicherstelle, betonte der Botschafter. "Wir konzentrieren uns im Moment auf die Rechte der Bürger und Bürgerinnen hier in Österreich sowie natürlich auf die der Österreicher in Großbritannien." Die britische Regierung habe klargemacht, dass die Österreicher in Großbritannien bleiben könnten und weiterhin leben und arbeiten könnten, so wie auch EU-Minister Gernot Blümel und Außenministerin Karin Kneissl klargemacht hätten, dass auch die Briten hier in Österreich willkommen seien und hier leben und arbeiten könnten.