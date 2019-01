Seit 2014 gibt es diese nur noch bei dauerhafter Invalidität oder Berufsunfähigkeit. Es fehlt aber an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen, mahnt das Wirtschaftsforschungsinstitut.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zahl der Bezieher der Invaliditätspension geht zurück © APA/BARBARA GINDL

Seit 2014 ist die Invaliditätspension-Neu in Kraft - sie steht nur noch bei dauerhafter Invalidität oder Berufsunfähigkeit zur Verfügung. Die Zahl der Bezieher ist im vergangenen Jahr leicht gesunken - auf 15.100. Menschen, die vorübergehend arbeitsunfähig werden, sollen durch medizinische Betreuung und Umschulungen nicht in Frühpension gehen, sondern wieder ins Berufsleben zurückkehren. Man sei auf dem richtigen Weg, meint dementsprechend das Wirtschaftsforschungsinstitut, hält aber mehr Prävention für notwendig. Es fehle noch an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen.