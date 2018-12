Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Die vorläufig erhobenen Anzeigen waren schon im 1. Halbjahr 2018 im Vergleich zu den Monaten Jänner bis Juni 2017 deutlich zurückgegangen. 393.510 Anzeigen wurden dann von Jänner bis Oktober 2018 der Polizei gemeldet, im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 425.489. Das geht aus der Kriminalstatistik 2018 des Innenministeriums hervor. 2016 waren es noch 448.380. Erstmals seit Jahren befindet sich die Zahl unter der 400.000er Marke.

Insbesondere der Wohnraumeinbruch, die Kfz-Diebstähle und die Gewalt- und Wirtschaftsdelikte sind laut den Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für Österreich auf einen historischen Tiefstwert gesunken. Gestiegen ist erneut die Internetkriminalität. Sie bleibt weiterhin die größte Herausforderung.

Die endgültigen Zahlen für das zweite Halbjahr liegen noch nicht vor, der Trend setzt sich aber fort. Bei den Körperverletzungen und bei Gewalt gegen Frauen gibt es laut Rohdaten allerdings einen starken Trend nach oben. Hier stieg die Zahl der Anzeigen um rund 20 Prozent, sagte der Direktor des Bundeskriminalamtes, Franz Lang, im ORF-Morgenjournal. Dabei handle es sich nicht um den Mord auf offener Straße, sondern 60 Prozent der Delikte spielten sich im Familienkreis ab. Täter und Opfer kennen einander - vor allem bei Gewaltdelikten gegenüber Frauen.

Das sehe man quer durch alle Gesellschaftsschichten, "auch bei Herrn und Frau Österreicher", wenngleich die Zahl der schweren Gewaltdelikte, die durch Nicht-Österreicher verübt werde, auf fast 50 Prozent gestiegen sei. Die Zahl der Übergriffe mit Hieb- und Stichwaffen nehme statistisch zu. Mit Waffenverbotszonen habe man regional bereits gegengesteuert, bei bestimmten Ethnien gehöre die Konfliktaustragung mit Waffen leider "einfach dazu".

Mehr Gewalt gegen Frauen

Die Gewalttaten gegen Frauen sind im vergangenen Jahr stark gestiegen. Die Täter kommen überwiegend aus dem Familienkreis. Für den Kriminalsoziologen Reinhard Kreissl kann das auch als positives Signal gewertet werden: Immer mehr Frauen trauen sich, Gewalt anzuzeigen, übrigens auch innerhalb von Familien mit Migrationshintergrund. Die Schwelle, sich bei häuslicher Gewalt an die Behörden zu wenden, sei niedriger geworden, sagt Kreissl im Ö1 Morgenjournal.

Die Polizei könne aber nur die erste Anlaufstelle sein. Wichtig sei es, die Hilfestellung der Frauenhäuser sicherzustellen. Hier sei Österreich lange federführend gewesen, nun sei in diesem Bereich aber einiges zu tun. "Was hilft eine polizeiliche Anzeige, wenn die Frau danach wieder zurück muss, in die Umwelt, in der sie verprügelt worden ist?", so der Kriminalsoziologe.

Mehr Internetkriminalität

Erneut gestiegen ist 2018 die Internetkriminalität: in den ersten sechs Monaten wurden 8.501 Anzeigen von der Polizei abgearbeitet, 7.982 waren es im Vergleichszeitraum 2017. Verantwortlich für diesen Anstieg ist erneut der Internetbetrug, der von 5.637 auf 6.193 Anzeigen gestiegen ist. Insgesamt werde die Steigerungsrate im Jahr 2018 bei 25 bis 30 Prozent liegen.

BK-Direktor General Franz Lang beschreibt die kriminalpolizeilichen Herausforderungen einmal so: "In der analogen Welt der Kriminalitätsbekämpfung kennt die Polizei die Strategiezyklen und hat gute internationale Methoden, sodass neu auftretende Phänomene rasch und effizient wieder unter Kontrolle gebracht werden können. Diese Routine in der Cyberkriminalität haben Österreich, aber auch die Polizeikollegen weltweit noch nicht. Wir entwickeln neue Methoden, neue Techniken, aber auch neue Fähigkeiten, neue Phänomene in der digitalen Welt rechtzeitig zu identifizieren. Dazu muss Routine im weltweiten synchronen Vorgehen der Polizei aufgebaut werden. Das Darknet als globaler Markt für kriminelle Dienstleistungen ist weiterhin ein großes Thema."

Es gehe aber auch um einfache Tatmodelle, wie er im ORF-Morgenjournal erläuterte: Leute bestellen Waren unter falschem Namen, oder sie ließen sich Waren vorab zahlen, die dann nie geliefert werden. Das Bundeskriminalamt warnt daher, nur in sicheren Online-Shops zu bestellen.

Gewalt mangels Perspektive

Laut Kriminalstatistik stieg der Anteil von Nicht-Österreichern bei den Tatverdächtigen auf rund 40 Prozent. Rumänen, Deutsche und Afghanen führen hier die Statistik an. Für den Kriminalsoziologen Reinhard Kreissl ist das eine Altersfrage und auch auf die demografische Entwicklung der Gesellschaft zurückzuführen. "Junge, männliche Täter ohne soziale Perspektive" seien für kriminelle Taten anfällig, sagt der Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl im Ö1 Morgenjournal. Der Anstieg in der Statistik sei nur logische Folge dessen, dass etwa auch junge, männliche Migranten wenig Perspektive hätten.

Rückgang in den Bundesländern

In allen Bundesländern war bis Ende Juni 2018 ein Anzeigenrückgang zu verbuchen, prozentuell am höchsten war dieser im Burgenland (-15,3 Prozent) gefolgt von Wien (-14,7 Prozent) und der Steiermark (-11 Prozent). Die Zahlen für das zweite Halbjahr liegen noch nicht vor.