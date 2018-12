Kleine Zeitung +

Kinderarmut 360 Euro mehr pro Kind: Volkshilfe testet Grundsicherung

In Österreich leben fast 300.000 armutsgefährdete Kinder. Die Volkshilfe fordert für sie eine Grundsicherung von 625 Euro im Monat und testet jetzt in der Praxis selbst, was sich dadurch für die Kinder verändert.