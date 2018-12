In seiner Weihnachtsansprache setzt sich der deutsche Bundespräsident für eine gesunde Debatte ein. Immer mehr Menschen zögen sich zurück in ihre eigene Wahrnehmungsblase.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Frank-Walter Steinmeier © APA/AFP/POOL/ANNEGRET HILSE

Der deutsche Bundespräsident hat in seiner Ansprache dazu aufgerufen, auch bei unterschiedlichen Ansichten im Gespräch zu bleiben. Die Deutschen sprächen immer seltener miteinander und hörten noch seltener einander zu. Davon ist Frank-Walter Steinmeier überzeugt. "Wo immer man hinschaut, erst recht in den sozialen Medien: Da wird gegiftet, da ist Lärm und tägliche Empörung", sagte er in seiner Weihnachtsansprache laut einer vorab veröffentlichten Version. "Mehr noch als der Lärm von manchen besorgt mich das Schweigen von vielen anderen", sagte er.

Demokratie brauche politischen Streit und Kompromisse. "Unsere Demokratie ist immer so stark, wie wir sie machen. Sie baut darauf, dass wir unsere Meinung sagen, für unsere Interessen streiten. Und sie setzt uns der ständigen Gefahr aus, dass auch der andere mal Recht haben könnte", sagte das Staatsoberhaupt. "Die Fähigkeit zum Kompromiss ist die Stärke der Demokratie."

Immer mehr Menschen zögen sich jedoch zurück unter ihresgleichen, in die eigene Wahrnehmungsblase, in der alle einer Meinung seien - auch darüber, wer dazugehöre. "Wir müssen wieder lernen, zu streiten, ohne Schaum vorm Mund, und lernen, unsere Unterschiede auszuhalten."

Steinmeier forderte die Menschen auf, Auseinandersetzungen bewusst zu suchen: "Sprechen Sie mit Menschen, die nicht Ihrer Meinung sind!" Das sei auch sein Vorsatz für das kommende Jahr. Die Gesellschaft solle mit sich im Gespräch bleiben.