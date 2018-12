Facebook

YEMEN-CONFLICT-UN-DIPLOMACY

Die Gruppe, die von dem ehemaligen niederländischen General Patrick Cammaert angeführt wird, traf am Sonntag in Sanaa für Gespräche mit den Houthi-Rebellen ein. Bereits am Samstag hatte Cammaert Vertreter der international anerkannten Regierung in Aden im Süden des Landes getroffen.

Es wird erwartet, dass das Team in die strategisch wichtige Hafenstadt Hodeidah weiterreisen wird, um dort die am Dienstag in Kraft getretene Feuerpause zu überwachen. Beide Seiten hatten sich Verstöße vorgeworfen. Cammaert war unmittelbar nach der Entscheidung des UN-Sicherheitsrates für eine Beobachtermission in den Jemen gereist.

Konfliktparteien haben sich auf eine Feuerpause geeinigt

Unter Vermittlung der Vereinten Nationen hatten sich die Konfliktparteien auf eine Feuerpause für das lange Zeit heftig umkämpfte Hodeidah geeinigt. Der Ort am Roten Meer ist für die Versorgung des Landes von zentraler Bedeutung. Am Freitag hatte der UN-Sicherheitsrat in New York die ausgehandelte Waffenruhe begrüßt und die Entsendung eines Beobachterteams beschlossen. Cammaert leitete bereits die frühere UN-Mission in Äthiopien und Eritrea.