Am Freitag hatte Verteidigungsminister Mattis seinen Posten aufgegeben. Zuvor hatte der US-Präsident den Rückzug aller US-Soldaten aus Syrien verkündet.

Brett McGurk © APA/AFP/AHMAD ABDO

Auch der US-Sondergesandte für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Brett McGurk, tritt zurück. McGurk gebe seinen Posten mit 31. Dezember auf, sagte ein Vertreter des Außenministeriums in Washington am Samstag.

Die Entscheidung wurde drei Tage nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump bekanntgegeben, alle 2.000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Dieser Befehl Trumps war auch der Anlass für den Rücktritt von Minister Mattis am Freitag gewesen.

