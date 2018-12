Nur einen Tag, nachdem Kanzler Kurz (ÖVP) ein Ausgangsverbot für Asylwerber als rechtswidrig abgelehnt hatte, schlägt Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nun eine Anwesenheitspflicht vor. Bahnt sich der erste Koalitionsstreit an?

© APA/HERBERT NEUBAUER

Nachdem sich Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus für ein Ausgehverbot für Asylwerber ausgesprochen hatten, erteilte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den Plänen seines Koalitionspartners eine klare Absage. Ein solcher Freiheitsentzug sei rechtswidrig, erklärte Kurz. Mehr dazu lesen Sie hier.

Heute, nur einen Tag später, prescht Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vor - mit einem Vorschlag, der sich unbeeindruckt von der Absage des Kanzlers zeigt. Laut "Österreich" (Montagsausgabe) plant Kickl eine "Anwesenheitspflicht" für Asylwerber zwischen 22 und 6 Uhr. Das würde bedeuten, dass Asylwerber in der Nacht in ihren Quartieren bleiben müssten - was einem von Kurz abgelehnten Ausgangsverbot gleichkäme.

Damit geht die FPÖ auf direkten Konfrontationskurs mit dem Koalitionspartner.