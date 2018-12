Gegen „Amazon-Förderungsprogramm“Blümel will Sonntagsöffnung in Wiener Touristenzonen

Facebook

Dass sich am heutigen Sonntag wieder Touristen durch die Wiener Innenstadt drängen und vor verschlossenen Geschäften stehen, stößt Kanzleramtsminister Gernot Blümel sauer auf. Der ÖVP-Spitzenkandidat für die Wien-Wahl 2020 fordert nun in einem Facebook-Posting, die Geschäfte in bestimmten Touristenzonen am Sonntag aufsperren zu lassen. Aktuell werde den Touristen verwehrt, "ihr Geld auszugeben und damit Arbeitsplätze und Steuereinnahmen zu schaffen", so Blümel.

Der Minister verspricht sich von einer Öffnung mehr Arbeitsplätze und bessere Chancen, dem Online-Handel entgegenzutreten. "Denn die derzeitigen Beschränkungen sind ein regelrechtes „Amazon-Förderungsprogramm“, heißt es auf Blümels Homepage.