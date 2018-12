Facebook

Emmanuel Macron © (c) APA/AFP/ARIS OIKONOMOU (ARIS OIKONOMOU)

Aus London wurde inzwischen bekannt, wann die Brexit-Abstimmung nun stattfinden soll: Der Zeitrahmen wurde mit 7. bis 18. Jänner angegeben. Mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es davor noch einen weiteren Sondergipfel in Brüssel, um die Weichen zu stellen.

Akzeptiert wurde inzwischen die sogenannte "Verhandlungsbox" für den mehrjährigen Finanzrahmen. Die Staats- und Regierungschefs nahmen den Vorschlag an und streuten ob der guten Vorbereitung dem österreichischen Ratsvorsitz - und somit speziell den Beamten - Rosen. Der Finanzrahmen mit einem Gesamtvolumen von fast 1300 Millarden Euro und soll bis Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Die 28 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben zu Beginn ihres Gipfeltreffens in Brüssel der Opfer des mutmaßlichen Terroranschlags von Straßburg gedacht. "Zuerst eine Schweigeminute zu Ehren der Opfer der Straßburg-Anschläge", schrieb der Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte: "Es war nicht nur Frankreich, das getroffen wurde - eine französische Stadt, unsere Bürger - aber es war genauso eine große europäische Stadt, die vor einigen Tagen tödlich getroffen wurde."

Bei der Ankunft der Teilnehmer im Ratsgebäude galten die meisten Wortspenden dem Thema Nummer eins, dem Brexit. Ratsvorsitzender Sebastian Kurz bestätigte die Haltung der EU-27: Man will den Briten helfen, so gut man kann, aber den mühsam ausverhandelten Ausstiegsvertrag auf keinen Fall mehr öffnen. Vorstellbar sind also ergänzende Zusatzerklärungen zum Backstop, was die mögliche Dauer betrifft (die Gegner im britischen Unterhaus argumentieren, dass die EU ihr Land "in die Sklaverei" zwingen wolle, wenn es die Zollunion jahrelang nicht aufheben würde). Eine Verschiebung des Austritts an sich ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber höchst unwahrscheinlich.

Lediglich hat der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel brachte ein weiteres Referendum in Großbritannien ins Spiel. "Ich würde ein zweites Referendum einem Austritt ohne Abkommen vorziehen", sagte er. Generell aber herrscht die Ansicht vor, dass Theresa May nun bis 21. Jänner Zeit hat, die Abstimmung im Unterhaus durchzuziehen. Denkbar ist, dass die EU den Briten kurz davor noch ein "Zuckerl" präsentiert, um die Stimmung der Abgeordneten zu beeinflussen.

Für Sebastian Kurz ist dieser Gipfel besonders arbeitsintensiv. Am Vormittag traf er mit dem EU-Chefverhandler für den Brexit, Michel Barnier, zusammen, danach mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Im Anschluss ging es zur Aussprache der EVP-Chefs - und danach zum Gipfel, wo Kurz am Freitag auch an der Abschlusspressekonferenz mit Juncker und Donald Tusk teilnehmen wird..

