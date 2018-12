Insider berichtet Italien sucht offenbar das Gespräch mit Brüssel

Der italienische Premier und EU-Kommissionspräsident suchen einem Insider zufolge in einem gemeinsamen Gespräch einen Ausweg aus dem Defizitstreit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Conte und Juncker © (c) APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker suchen einem Insider zufolge in einem gemeinsamen Gespräch einen Ausweg aus dem Defizitstreit. Dieses sei für kommenden Mittwoch geplant, sagte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.

"Ich kann ein Treffen bisher nicht bestätigen", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission dazu. "Wie ich letzte Woche sagte, gibt es den Plan für ein Treffen in dieser Woche. Wir werden informieren, sobald es bestätigt ist." Die Regierung in Rom plant mit 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes eine dreimal höhere Neuverschuldung als der EU von der Vorgängerregierung zugesagt worden war. Die Koalition will damit Wahlversprechen finanzieren, etwa eine Mindestsicherung und ein niedrigeres Pensionsantrittsalter. Die EU-Kommission fordert von Italien einen stärkeren Kampf gegen die hohe Verschuldung des Euro-Landes und droht ihm mit einem Defizitverfahren.