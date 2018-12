Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Russische Armee © (c) AP (Sergey Ponomarev)

Russland hat einem Bericht zufolge Großbritannien als zweitgrößter Waffenhersteller der Welt nach den USA abgelöst. Unter den 100 größten Rüstungskonzernen weltweit befänden sich inzwischen zehn russische Unternehmen, schreibt das Internationale Friedensforschungsinstitut in Stockholm (SIPRI) in einem am Montag veröffentlichten Bericht.

Diese hätten im vergangenen Jahr Waffen im Wert von umgerechnet 33 Milliarden Euro verkauft. Das entspricht 9,5 Prozent der Verkäufe der 100 weltgrößten Rüstungskonzerne.

Russland rückt damit bei Waffenverkäufen auf den zweiten Platz vor. Seit 2002 hatte Großbritannien diesen Platz inne. Im vergangenen Jahr verkauften britische Rüstungsunternehmen Waffen im Wert von umgerechnet etwas über 31 Milliarden Euro.

"Die Waffenverkäufe russischer Unternehmen haben seit 2011 deutlich zugenommen", erklärte SIPRI-Experte Siemon Wezeman. Grund seien unter anderem die wachsenden Verteidigungsausgaben Russlands zur Modernisierung seiner Armee.

Die USA bleiben dem Bericht zufolge der mit Abstand größte Waffenproduzent der Welt: Unter den 100 größten Rüstungskonzernen befinden sich 42 US-Unternehmen, die 2017 Waffen im Wert von umgerechnet knapp 200 Milliarden Euro verkauften. Das entspricht 57 Prozent der Verkäufe der 100 größten Konzerne.

Mit Verkäufen von umgerechnet rund 39 Milliarden Euro ist Lockheed Martin der größte Waffenhersteller der Welt. Größter russischer Rüstungskonzern ist dem Bericht zufolge Almas-Antej. Das Unternehmen kommt mit Verkäufen in Höhe von 7,6 Milliarden Euro auf den zehnten Platz weltweit. Chinesische Waffenhersteller werden in dem SIPRI-Bericht wegen fehlender verlässlicher Daten nicht aufgeführt.

(Schluss) chg