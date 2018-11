Facebook

"Der Konsum von ungesunden Lebensmitteln, wie Softdrinks, Fastfood und Süßigkeiten, nimmt während des Grundwehrdienstes im Durchschnitt beträchtlich zu". Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Verteidigungsministeriums zu den Ernährungsgewohnheiten von Rekruten.

"Diese Änderungen im Ernährungsverhalten gehen einher mit der Zunahme an Körperfettmasse, was sich unmittelbar negativ auf die körperliche Leistungsfähigkeit der Soldaten und mittelbar auf deren Gesundheit auswirkt", heißt es in einer Anfragebeantwortung von Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) an Neos-Abgeordneten Douglas Hoyos.

Allerdings nehme immerhin auf auch die Muskelmasse der jungen Soldaten im Schnitt zu, weil sie sich mehr bewegen würden als im zivilen Leben.

Aufgrund dieser Ergebnisse plant das Heer nun, gemeinsam mit dem Österreichischen Institut für Ernährungsmedizin eine standardisierte Ernährungsschulung für Kadersoldaten; diese sollen das Wissen über gesündere Ernährung durch "Vorbildwirkung" an Grundwehrdiener weitergeben.

