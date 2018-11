Facebook

Die britische Regierung warnt einem Zeitungsbericht zufolge vor wirtschaftlich negativen Folge im Falle eines ungeordneten EU-Austritts. In 15 Jahren wäre die Volkswirtschaft dann um 7,6 Prozent schwächer als bei einem Verbleib in der Europäischen Union, berichtete der "Daily Telegraph" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Regierungsprognosen.

Bei einer gütlichen Brexit-Einigung mit der EU fiele der Rückgang mit ein bis zwei Prozent deutlich geringer aus.

Der zurückgetretene Brexit-Minister Dominic Raab bezeichnete dies als Schwarzmalerei. "Politisch sieht es aus wie eine Wiederholung des Projektes Angst", sagte Raab der Zeitung. "Die Menschen erwarten, inspiriert und nicht grundlos verängstigt zu werden." Raab war aus Protest gegen das von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Ausstiegsabkommen zurückgetreten. Mays Regierung kämpft um eine Mehrheit für den Vertrag mit der EU im Parlament und will ihre Analyse mehrerer Brexit-Szenarien am Nachmittag vorstellen. Zudem will die Bank of England die Ergebnisse ihres Bankenstresstests für 2018 veröffentlichen.