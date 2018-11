Facebook

Theresa may © (c) APA/AFP/UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR (JESSICA TAYLOR)

Das kündigte Premierministerin Theresa May am Montag in einer Rede im Unterhaus an. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Länder hatten die Vereinbarung zum Austritt Großbritanniens aus der EU am Sonntag gebilligt, die nun noch von einer Mehrheit im Unterhaus bestätigt werden muss.

